사진=성유리 SNS

그룹 핑클 출신 배우 성유리가 의미심장한 근황을 공유했다.성유리는 지난 21일 자신의 인스타그램에 영화 필름 이모티콘 하나와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 성유리가 블랙 홀터넥 드레스를 착용한 채 촬영에 한창인 모습. 그의 뒤에는 조연들로 보이는 다른 배우들도 있어 눈길을 끌었다.이같은 성유리의 게시물에 누리꾼들은 "필름 이모티콘이랑 촬영지 뭔가요! 복귀하는 건가요?" 등 기대를 보였다.성유리는 2015년 '미안해 사랑해 고마워'가 최신 영화이며, 드라마는 2016년 MBC '몬스터' 이후 10년 동안 활동이 멈춰있다.한편 성유리는 2017년 5월 프로골퍼 안성현과 결혼해 슬하에 쌍둥이 딸을 두고 있다. 안성현은 2024년 암호화폐를 가상자산 거래소에 상장시켜 주겠다는 명목으로 수십억 원을 가로챈 혐의를 받아 징역 4년 6개월의 실형을 선고받고 법정 구속됐다. 이로 인해 성유리는 연예 활동을 잠정 중단했었으나, 2023년 KBS2 '이별도 리콜이 되나요' MC 이후 약 2년 만인 지난해 5월, 홈쇼핑으로 복귀했다. 안성현은 보석으로 석방된 상태다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr