사진=텐아시아DB

방송인 박나래의 자택에 침입해 수천만 원대의 금품을 훔친 혐의로 실형을 선고 받은 30대 남성 A씨에 대한 항소심 첫 재판이 오늘(22일) 열린다.22일 서울서부지법 제2-1 형사부는 절도·야간주거침임 협의로 기소된 A씨에 대한 항소심 첫 공판 기일을 진행한다.A씨는 지난해 4월 서울 용산구 소재 박나래의 자택에 침입해 수천만 원 상당의 금품을 훔치고 달아난 혐의를 받는다. 1심 재판부는 A씨에게 징역 2년을 선고했으나 A씨는 이에 불복하고 항소했다.A씨는 훔친 물건을 장물로 내놨으며, 범행 당시 박나래의 집인 줄 모르고 침입했다고 주장한 것으로 알려졌다.한편, 박나래는 현재 전 매니저에 대한 갑질 의혹을 받고 있다. 박나래는 전 매니저들을 상대로 공갈 및 업무상 횡령 혐의로 고소한 상태로, 양측은 법적 공방을 이어가고 있다. 박나래는 '주사 이모'를 통한 불법 의료 시술 의혹도 받고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr