사진=텐아시아DB, 스튜디오 산타클로스엔터

사진제공=스튜디오 산타클로스엔터

배우 정회린이 영화 '다음 소희'를 통해 인연을 맺은 배우 배두나의 미담을 전했다.최근 서울 중림동의 한 카페에서 tvN 드라마 '프로보노'에 출연한 정회린을 만났다.지난 11일 종영한 '프로보노'는 출세에 목맨 속물 판사 강다윗(정경호 분)이 본의 아니게 공익변호사가 되어 초대형 로펌 구석방, 매출 제로 공익팀에 갇히면서 벌어지는 이야기를 담은 좌충우돌 휴먼 법정물이다. 정회린은 극 중 미얀마에서 온 이주 여성 카야 역을 맡았다.정회린은 '프로보노'에서 배우 정경호와 호흡을 맞춘 소감에 대해 "가족 같은 분위기를 만들어 주셔서 덕분에 긴장이 많이 풀렸던 기억이 난다. 대사를 잘 받아주셔서 편하게 연기할 수 있었다. 현장에서 잘 챙겨주셔서 감사했다"고 말했다.이어 정회린은 연기적으로 도움을 많이 받았다는 또 다른 인물로 배두나를 언급했다. 정회린과 배두나는 영화 '다음 소희'를 통해 인연을 맺었다. 그는 "어려운 게 있으면 언니에게 전화해서 '어려워요'라고 말하면 정말로 도와주셨다"라며 "연기 선생님과 셋이 함께 연기 연습을 하기도 했다"고 회상했다.배두나의 미담을 전하기도 했다. 정회린은 "'다음 소희' 영화 촬영 당시 모든 배우에게 이름이 각인된 의자를 선물해 주셨다. 촬영이 끝난 이후에도 과일을 보내주시는 등 꾸준히 챙겨주신다. 정말 감사하다"라며 웃어 보였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr