/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진제공= MBC ‘전지적 참견 시점’

100억대 건물주로 알려진 방송인 양세형이 2026년 새해 목표만 11가지나 되는 ‘갓생 루틴’을 大공개한다. 앞서 양세형, 양세찬의 아버지가 서울대 출신임이 밝혀졌다.MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’(기획 강영선, 연출 김윤집·전재욱·김해니·정동식·이다운, 작가 여현전) 382회에서는 ‘뇌섹남’을 꿈꾸는 양세형의 완전히 달라진 오전 일과가 펼쳐진다. 무엇보다 2026년 새해를 맞아, 열독부터 웰다잉 지도사 자격증 취득까지 무려 11가지에 달하는 역대급 목표 리스트를 공개해 모두를 놀라게 할 예정이다.목표를 성공시키기 위한 양세형의 모닝 루틴은 지성미가 뿜뿜하는 열독 모드로 시작된다. 그를 ‘개그계 아이돌’로 만들며 끈끈한 우정을 자랑해온 스타일리스트 변진수의 증언에 따르면, “몇 년 전까지만 해도 신문이나 책을 들고만 다녔던 것 같은데, 요즘은 집에서도 대기실에서도 진짜 읽더라”라고. 이외에도 새해 목표 중 하나인 웰다잉 지도사 자격증 공부를 위해 온라인 강의를 보며 진지하게 수업 내용을 필기하는 등 자기계발에 진심인 ‘갓생’의 정석을 보여준다.이와 같은 ‘갓벽한’ 루틴에도 귀여운 허점이 포착된다고. 독서 중 기초적인 단어를 찾아보는 모습과 화이트보드의 빼곡한 글 속 맞춤법 실수들이 레이더망에 걸려버린 것. 지성미를 뽐내려다 의도치 않게 드러난 아직은 조금 부족한 국어 실력에 스튜디오 참견인들도 폭소를 터뜨렸다는 후문이다.양세형의 알뜰 살림법도 눈길을 끈다. 반쯤 남은 손세정에 물을 채워쓰는 건 물론, 아이스크림은 3분의 1로 나눠 아껴 먹는 등, ‘100억대 건물주’의 철저한 절약 습관이 포착된다. 얼마나 더 성공하고 싶은 건지 감도 안 오는 양세형의 지독한 알뜰 살림에 참견인들조차 혀를 내둘렀다고.오는 24일 토요일 밤 11시 10분 MBC ‘전지적 참견 시점’에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr