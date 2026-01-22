사진=배우 서민정 인스타그램

사진=배우 서민정 인스타그램

배우 서민정이 미국 뉴욕 거주 중 근황을 공개했다.서민정은 22일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "새해 인사가 늦었다"며 "벌써 1월의 절반이 지나고 있다"고 운을 뗐다.그는 "겨울이라 오후 4시만 되면 어두워지지만, 공연을 보러 브로드웨이에 나갔더니 인파가 많았다"며 "배우들의 연기와 노래 실력에 감동했다"고 현지 생활을 전했다.이어 눈 내린 날 촬영한 독사진과 남편, 반려견과 함께한 사진도 게재했다. 서민정은 "한국에 못 간 지 3년 정도 됐다"며 "한국의 겨울 공기가 그립다"고 덧붙였다.한편 서민정은 지난 2000년 VJ로 데뷔해 2007년 MBC 시트콤 '거침없이 하이킥'으로 인기를 얻었다. 같은 해 재미교포 치과의사와 결혼해 도미했으며, 슬하에 딸을 두고 있다. 최근 그는 과거 방송에서 음치지만 당당히 노래를 불렀던 게 재조명되며 MZ세대의 웃음을 자아냈다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr