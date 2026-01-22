사진제공 = KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’

‘신상출시 편스토랑’ 손태진이 소중한 사람을 위해 특별한 이벤트를 펼친다.오는 23일 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 서울대 출신 대표 엄친아, 오디션만 나갔다 하면 1등이 취미인 ‘1등 가수’ 손태진의 특별한 하루가 공개된다. 머리부터 발끝까지 멋짐을 장착한 채 요리를 하며, 로맨틱한 이벤트를 준비하는 것. 손태진이 “소중한 그녀”라며 이벤트까지 선물하는 사람은 대체 누구일지 ‘편스토랑’ 본 방송이 주목된다.이날 공개되는 VCR 속 손태진의 독립 하우스는 지난 방송과 180도 다른 모습으로 눈길을 끌었다. 이삿짐이 가득했던 지난 방송과 달리 깔끔하게 정돈된 집에 반짝이는 조명, 로맨틱한 꽃길까지 준비된 것. 심상치 않은 로맨틱한 분위기에 ‘편스토랑’ 식구들은 “프러포즈?”라며 의심의 눈초리를 보냈다. 손태진은 “소중한 그녀를 위해 이벤트를 준비했다. 떨린다”라며 사뭇 긴장한 듯한 모습을 보였다.떨리는 이벤트인 만큼 손태진은 흰 셔츠에 앞치마를 장착하고 주방에 섰다. 무심한 듯 걷어 올린 소매, 요리에 집중한 눈빛에서 지난 방송과는 다른 매력이 넘쳐흘렀다고. 뿐만 아니라 손태진은 해외살이를 하는 동안 현지인 친구들에게 직접 배웠던 프랑스 요리, 이탈리아 요리를 선보여 감탄을 유발했다. 섬세한 센스가 느껴지는 요리였다.요리를 하며 더욱 눈에 띈 것은 손태진의 외국어 실력. 지난 방송에서도 손태진은 뛰어난 외국어 실력으로 주목받았다. 이날도 손태진은 프랑스 요리, 이탈리아 요리를 하며 프랑스어, 이탈리아어로 간단히 요리를 소개하고, 맛 표현을 전했다. 이에 ‘편스토랑’ 식구들 모두 “역시 다국어 능력자”라며 손태진이 외국어를 사용할 때마다 “다시 한번만 말해달라”라고 해 잠시 외국어 수업(?)이 벌어지기도. 한편, 자신의 요리를 맛보고 만족한 손태진은 능글맞은 이탈리아어 리액션과 함께 느끼한(?) 눈빛을 발사하며 웃음까지 줬다는 후문이다.그렇게 손태진은 공들인 요리로 특별한 이벤트 준비를 마쳤다. 그리고 두근거리는 마음으로 소중한 손님의 도착을 기다렸다. 손태진이 직접 만든 글로벌 요리 3종, 손태진의 로맨틱한 선물까지 받을 그녀는 대체 누구일까. 손태진의 깜짝 이벤트에 그녀는 어떤 반응을 보일까. 오는 23일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr