패션&뷰티 매거진 '얼루어 코리아(Allure Korea)'가 배우 박신혜와 고경표의 화보를 공개했다. 앞서 고경표는 컨디션 난조로 지난 12일 열린 '언더커버 미쓰홍' 제작발표회에 당일 불참 사실을 알렸다.두 사람은 지난 17일 첫 방송을 시작한 '언더커버 미쓰홍'에서 엘리트 증권감독관 '홍금보'와 완벽주의 증권사 사장 '신정우' 역으로 열연 중이다. 1990년대 세기말 여의도를 배경으로 한 이 작품은 수상한 비자금의 정체를 파헤치기 위해 홍금보가 스무 살 말단 사원으로 위장 취업하며 벌어지는 이야기를 그린다. 이번 화보에서 두 사람은 모던한 분위기 속에서 긴장감 넘치는 케미스트리를 선보였다.인터뷰에서 두 사람은 작품에 대한 기대와 애정을 보여줬다. 박신혜는 "차기작을 고를 때는 전작과 다른 온도의 인물에 끌리는 것 같아요. 이번에는 '에너지를 조금 다른 방식으로 표현하되 가볍게 웃을 수 있는 작품이 무엇일까?' 고민하며 대본을 봤는데, '언더커버 미쓰홍'은 콘셉트 자체가 재미있더라고요. 불모지를 개척한 금보가 장미로 잠입해 '저는 아무것도 몰라요. 그런데 이건 이렇게 하면 더 좋지 않아요?'라며 당당함이 더해진 넉살을 보일 때 통쾌하더라고요. 그때는 맞고 지금은 틀린 것이 꽤 있잖아요"라며 작품의 관전 포인트를 짚었다.고경표 역시 "함께 출연하는 분들의 면면이 반가웠어요. 현장의 재미는 기대 이상이었고, '그 시절에 이 작품을 하지 않았으면 어떻게 지냈을까' 싶어질 정도로 좋은 경험, 즐거운 캐릭터로서 시간을 채웠어요"라며 현장 분위기를 전했다.이번 작품을 통해 '이웃집 꽃미남' 이후 13년 만에 재회한 두 사람은 서로를 향한 칭찬과 존경도 아낌없이 내비쳤다. 박신혜는 "제가 기억하는 13년 전 경표는 에너지가 넘치는 굉장한 '까불이'였어요. 현장에서 다시 만나니 그 위트는 그대로인데, 더 진중해지고 멋있어졌더라고요. 함께하는 장면마다 연기를 참 맛있고 즐겁게 했어요"라며 비슷한 고민을 나눌 수 있는 동료가 있어 더욱 든든했다고 덧붙였다.고경표는 "그때도 지금도 본받을 게 참 많은 친구예요. 타의 모범이 되는 배우죠. 현장에서 신혜의 모습을 보고 정말 존경스러웠고 심적으로도 많이 의지했어요"라며 박신혜의 태도에 존경을 표했다. 유쾌했던 현장만큼이나 '케미' 가득한 장면과 냉철한 엘리트 증권감독관의 좌충우돌 생존기를 담은 '언더커버 미쓰홍'은 오는 토요일 tvN에서 3화 방송을 앞두고 있다.박신혜와 고경표의 더 많은 화보와 인터뷰는 얼루어 2월호와 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr