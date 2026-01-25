사진=텐아시아DB

2016년 일반인과 결혼한 배우 이미도가 드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'에 출연한다.다음 달 28일 방송되는 JTBC 새 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'은 사랑을 결심한 여자가 소개팅에 나가 다른 매력을 가진 두 남자를 만나고 끌리고 또 흔들리면서 결국 진정한 사랑의 의미를 찾아 나가는 이야기다. 동명의 네이버 웹툰을 원작으로 하며, 사랑을 미뤄둔 채 살아온 이들에게 공감과 위로를 건넬 예정이다.극 중 이미도는 더 힐스 호텔 구매팀 책임 정나리 역을 맡았다. 정나리는 이의영(한지민 분)의 선배로, 회사에서 두터운 신임을 받는 이의영을 은근히 견제한다. 일처리는 게으르지만 회사의 소문에는 그 누구보다 밝은 인물이다.이미도는 최근 '폭싹 속았수다', '24시 헬스클럽', '노무사 노무진', '폴라로이드', '자백의 대가' 등 다양한 플랫폼을 오가며 폭넓은 캐릭터 소화력을 보여줬다. 그런 그가 '미혼남녀의 효율적 만남'에서는 또 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.'미혼남녀의 효율적 만남'은 2월 28일 오후 10시 40분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr