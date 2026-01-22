덱스, 제2의 직업 찾는다더니…은퇴설 사실이었나

덱스가 소방관으로 변신했다.최근 덱스는 자신의 계정에 소방복을 입은 모습을 공개했다. 그는 소방차 앞에서 찍은 사진을 업로드했다.앞서 덱스는 과거 방송과 유튜브 콘텐츠를 통해 “연예계를 떠나게 되면 소방관을 준비할 것”이라고 밝힌 바 있다.더불어 “내일 망해도 할 게 있다. 소방관을 준비할 거다”라며 “과감하게 떠날 수 있는 장치 하나를 마련해 두니까 이 일이 내 인생의 전부는 아니라는 생각이 든다”고 말한 바 있다. 이어 “그렇다고 열심히 안 하겠다는 건 아니다. 후회 없을 만큼 다 쏟고 떠나겠다는 것”이라고 강조했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr