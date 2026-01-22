마른 체구로 보이는 한지은이 새로운 '먹방 여신'의 탄생을 알린다. 그의 신체 프로필은 168cm 45kg이라고 알려졌다.
23일(금) 밤 9시 10분 방송되는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3' 15회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 광양 먹트립에 나선 가운데, '먹친구' 한지은이 반전 대식가 면모를 드러낸 현장이 공개된다. 전현무는 한지은에게 "대식가로 소문났더라"면서 "햄최몇(햄버거 최대 몇 개 먹는지)?"이라고 묻는다. 한지은은 "하루 6개다. 대신 더블 패티로!"라고 당당히 답한다. 전현무는 "그럼 패티를 12장 먹는 거네?"라며 '입틀막' 한다. 직후 세 사람은 광양 바다의 싱싱함을 그대로 담은 맛집으로 향하고, 이곳의 대표 메뉴인 갈치조림과 생선구이를 주문한다. 전현무는 한지은이 생선 살을 야무지게 발라 한가득 먹자, "미래의 남편이 좋아하겠다"며 감탄한다. 그러면서 그는 "주변에 본인만큼 잘 먹는 사람 있냐?"고 묻는다. 한지은은 잠시 생각하더니 "신승호가 진짜 잘 먹는다. 그런데 제가 끝까지 같은 페이스로 먹으니까 놀라더라. 안재홍도 잘 먹는다"고 답한다.
내친김에 한지은은 '한 입만' 수준의 시원한 먹방을 선보이고, 이에 놀란 전현무는 곧장 휴대폰을 꺼내 한지은을 찍는다. 한지은은 "싫다"며 손사래를 치지만, 전현무는 "아니야. 예뻐. 인생샷 나왔어"라면서 '먹방 여신'의 탄생을 축하한다. '먹브로' 전현무-곽튜브의 입이 쩍 벌어지게 만든 '반전 대식가' 한지은의 활약상과 이들이 극찬한 광양 맛집의 정체는 23일(금) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획3' 15회에서 확인할 수 있다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
