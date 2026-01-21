사진 = 'IVE' 공식 유튜브 화면 캡처

그룹 아이브가 커밍순 필름을 공개하며 컴백 신호탄을 쏘아 올렸다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 21일 아이브 공식 SNS 채널을 통해 커밍순 필름 '장원영 편'을 게재했다.공개된 첫 커밍순 필름은 감각적인 연출로 몰입감을 선사했다. 정적이 감도는 복도에 울려 퍼지는 장원영의 휘파람 소리와 일정한 리듬의 구두 소리는 미스터리한 긴장감을 고조시켰다. 이어 화이트 트렌치 코트 차림으로 등장한 장원영은 차가우면서도 우아한 아우라를 자랑했다.붉은 사과를 들고 어디론가 향해 영화 '킬빌'의 명장면을 연상케 해 궁금증을 자아내기도 했다. 영상 말미엔 '2월 9일 오후 6시'로 향하는 카운트다운이 시작됐다. 이는 아이브의 선공개 곡 발매 시기다.장원영은 그간 적극적인 곡 참여를 통해 자신의 음악적 영역을 넓혀왔다. 그는 지난해 발매한 미니 3집 타이틀곡 'ATTITUDE'(애티튜드)와 미니 4집 타이틀곡 'XOXZ'(엑스오엑스지)까지 타이틀곡 작사에 이름을 올렸다. 또한, 그는 2026년 1월 기준 걸그룹 개인 브랜드평판지수에서 1위를 기록했다.아이브의 이번 컴백은 지난 8월 발매한 미니 4집 'IVE SECRET'(아이브 시크릿) 이후 약 6개월 만인 만이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr