사진=텐아시아DB

사진='혼자는 못 해' 캡처

사진='혼자는 못 해' 캡처

방송인 전현무가 방송 중 추성훈에게 깐족거려 웃음을 자아냈다.지난 20일 방송된 JTBC '혼자는 못 해'에서는 전현무, 추성훈, 이수지, 이세희가 게스트 김풍, 윤남노와 오마카세 투어를 떠나 다채로운 음식을 맛봤다.이날 방송에서는 대접받는 손님이 되고 싶은 김풍, 윤남노와 오마카세 끝장 체험에 나섰다. 첫 번째 오마카세는 수제 순대와 순댓국을 즐길 수 있는 '순대카세'였다. 특히 음식이 준비되는 동안 김풍은 과거에 클럽 댄스 대회에서 우승했던 춤을 추며 휘황찬란한 발재간을 뽐내 눈길을 끌었다. 윤남노 역시 클럽에서 췄던 춤을 보여줬으나 소싯적 클럽 러버들의 맹비난을 받았고, 추성훈은 "무에타이 아니야?"라며 몸소 재현해 웃음을 자아냈다.충남 청양고추가 들어간 청양고추 순대, 피순대, 강화 인삼을 갈아 넣은 인삼 순대까지 다양한 순대와 수육이 멤버들의 입맛을 사로잡았다. 하지만 순대와 돼지 향이 익숙하지 않은 추성훈은 진실의 콧구멍을 숨기지 못했다. 추성훈이 김치와 깍두기, 고추 위주로 먹자 전현무는 "형 비건이에요?"라고 깐족대 웃음을 안겼다.다음 장소로 이동하던 중에는 '라면 장인'으로 손꼽히는 윤남노의 신상 라면 레시피가 공개됐다. 만날 때마다 라면 레시피를 물어보는 전현무를 위해 윤남노가 새우탕 맛이 나는 라면과 마늘종, 건새우 그리고 다진 마늘로 마무리하는 건새우 라면 레시피를 생각해 온 것. 생각보다 단순한 레시피에 건새우 마늘종 볶음을 보고 생각한 게 아니냐는 의심을 받기도 했다.두 번째로 방문한 곳은 고품격 힐링 코스 '차마카세'로 차와 음식을 동시에 즐길 수 있었다. 사실상 첫 끼인 추성훈은 평소 채소를 먹지 않지만 말차 토닉과 나온 부라타 치즈 샐러드, 채소 수프를 깔끔하게 해치우더니 우롱차와 페어링한 구운 모찌, 얼그레이 티와 제공된 밤 크레이프도 열심히 먹었다.생각보다 배부른 '차마카세'에 전현무는 "성훈이 형 우리 이제 그만 먹어도 될 것 같다. 배부르다"며 아직 허기진 추성훈 놀리기에 시동을 걸었다. 이어 모두 한마음으로 추성훈 놀리기에 돌입, 김풍이 "다음은 커피 오마카세"라고 말하고 전현무가 "제로 콜라 오마카세가 있다"며 '탄산카세'를 설명했다. 결국 추성훈도 모든 걸 내려놓은 듯 웃음을 터뜨려 유쾌한 케미스트리를 보여줬다.'흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2'에 무쇠팔로 출연한 박주성 셰프의 '메밀카세'가 오마카세 끝장 체험의 화룡점정을 찍었다. 매일 아침 제분, 제면한 메밀면 요리와 메밀을 주제로 한 요리를 맛볼 수 있는 곳으로 오른손에 양성 국소성 근위축증이 있음에도 계속해서 전진하고 있는 박주성 셰프의 모습은 윤남노를 울컥하게 했다.넓적 메밀면, 갈치 전복 온면, 참돔과 고등어회, 금태구이와 메밀밥, 튀김 3종 세트를 맛본 이들은 연신 감탄했다. '혼자는 못 해'와 함께 이색 오마카세를 즐긴 윤남노는 "원래 먹는 걸 사랑하는 사람으로서 하루 종일 먹을 수 있어서 행복했다"는 소감을 남겼고 김풍은 "하루 종일 같이 놀았지 않나. 정이 확 붙었다"라며 멤버들을 향한 애정을 표했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr