/ 사진=텐아시아 DB

'흑백요리사2'에 출연한 후덕죽 셰프가 유재석과의 인연을 밝힌다.'유 퀴즈 온 더 블럭(연출 허강석, 작가 이언주)' 328회에는 성실함이 개인기라 불리는 개그맨 김영철, 어떤 배역도 '신혜 한수'로 만드는 배우 박신혜 그리고 57년 경력을 자랑하는 중식계 전설 후덕죽 셰프가 출연한다.개그맨 김영철이 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 10년째 자신만의 루틴을 지켜온 비결을 공개한다. 전매특허 성대모사와 함께 1999년 개그계에 데뷔한 김영철은 ‘성실함’이 개인기라 불릴 만큼 10년째 아침 라디오 DJ로 활약 중인 것은 물론, 23년째 하루도 거르지 않고 영어 공부를 이어오며 빈틈없는 자기관리의 아이콘으로 주목받고 있다.이날 방송에서 김영철은 ‘유 퀴즈’ 섭외 연락을 받고 잠을 설쳤던 비하인드와 함께, 유재석·강호동·신동엽 등 예능 MC 3대장을 동경했던 신인 시절과 몬트리올 코미디 페스티벌 도전을 계기로 인생의 전환점을 맞이하게 된 사연을 풀어낼 예정이다. 가족사에 대한 진솔한 고백은 물론, 초등학교 시절 신문배달을 하며 성실함이 몸에 밴 성장 스토리 또한 감동을 더한다. 연예계 대표 다변가다운 입담 속에서도 끊임없이 유재석의 눈치를 보는 찐 케미도 웃음을 안길 전망이다.어떤 배역도 ‘신혜 한 수’로 만드는 배우 박신혜의 진솔한 이야기도 만나볼 수 있다. 올해로 데뷔 24년 차인 박신혜는 13살 당시 이승환에게 보낸 한 장의 사진으로 운명을 바꾼 데뷔 스토리부터, 반지하 생활과 가족의 헌신 속에서 대체불가 배우로 성장하기까지의 여정을 풀어놓는다. 초등학교 6학년 때 자신의 꿈을 위해 가족 모두가 상경한 스토리, 생계를 걱정하며 성공 하나만 바라보고 버텨나간 가수 연습생 생활 그리고 데뷔작 ‘천국의 계단’에 얽힌 비하인드까지 모두 공개된다. 중앙대 연극영화과에 입학하면서 스무 살이 되던 해, 1년간 잠시 활동을 중단했던 뜻밖의 에피소드도 웃음을 선사할 예정이다.‘미남이시네요’, ‘상속자들’, ‘피노키오’ 등 박신혜의 필모그래피에서 빼놓을 수 없는 인생작 비하인드는 물론, 8년 만의 tvN 복귀작인 드라마 ‘언더커버 미쓰홍’에 대한 다채로운 이야기도 들어볼 수 있다. 30대 중반에 스무 살 역할을 맡게 된 솔직한 속내는 물론, 촬영 현장에서 ‘박 선생’으로 불리게 된 사연과 연기 비법 강의까지 공개될 예정. 고기집 딸로서 남다른 고기 굽기 실력을 자랑하는 소탈한 이야기, 유재석도 감탄한 'like JENNIE' 춤 실력도 만나볼 수 있다. 슈퍼맨 같았던 아버지를 향한 눈물 어린 마음까지, 연예계 대표 효녀 박신혜의 인간적 면모도 공감과 감동을 전할 예정이다.57년 경력을 자랑하는 중식계의 전설, 후덕죽 셰프의 이야기도 관심을 모은다. 후덕죽 셰프는 한국 요리사 최초로 대기업 임원을 역임한 입지전적인 인물로, ‘흑백요리사2’ TOP3에 오른 비하인드를 비롯해 다채로운 이야기를 풀어낼 예정이다. 특히 등장과 동시에 유재석이 “과거 불도장을 먹은 경험이 있다”고 언급하자, 후 셰프는 “기억하시네”라며 구면임을 밝혀 이목을 집중시킨다.78세의 후 셰프는 ‘흑백요리사2’ 경연 당시 “힘든 마음에 오히려 떨어지는 게 낫겠다 싶었다”는 솔직한 입담과 함께, 막상 결승 진출을 앞두고 탈락하니 아쉬웠다는 이야기로 웃음을 전한다. 결승전에서 선보이고 싶었던 ‘인생을 바꾼 요리’와 화제의 당근 요리 비하인드는 물론, 경연 내내 ‘참어른’의 모습으로 덕후들을 양산한 ‘덕죽적 사고’의 뒷이야기도 들어볼 수 있다. 감동의 사제지간 대결로 화제를 모았던 천상현 셰프의 깜짝 인터뷰도 공개될 예정.중식 4대 문파 중 한 곳의 창립 멤버인 후덕죽 셰프가 걸어온 길도 조명된다. 고(故) 이병철 회장이 그의 요리를 맛본 뒤 폐업 위기를 벗어나며 요리 인생이 완전히 뒤바뀌게 된 사연을 비롯해 이병철 회장의 건강을 위해 중국과 일본을 오가며 음식을 찾아 나섰던 이야기 그리고 어렵게 배워온 약선 요리의 정체도 공개될 예정이다. 국내 최초로 불도장을 소개하게 된 사연과 함께, 현장에서 유재석이 직접 맛본 불도장의 맛은 어떨지 역시 관심을 모은다. 후덕죽 셰프는 57년간 요리 인생의 원동력으로 주저 없이 아내를 꼽으며, 우여곡절 끝에 결혼식을 올리게 된 스토리도 공개해 이목을 집중시킨다. 전설의 자리에 오르기까지 그가 걸어온 모든 이야기는 본 방송에서 만나볼 수 있다.tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 저녁 8시 45분에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr