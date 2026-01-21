사진=텐아시아DB

'왕과 사는 남자' 장항준 감독이 캐스팅 비하인드를 밝혔다.21일 서울 삼성동 메가박스 코엑스에서 영화 '왕과 사는 남자'의 언론시사회가가 열렸다. 장항준 감독과 배우 유해진, 박지훈, 유지태, 전미도, 김민이 참석했다.'왕과 사는 남자'는 계유정난 후 폐위 당해 영월로 유배온 단종과 유배지 마을 촌장의 이야기. 조선 6대 왕 단종의 숨겨진 이야기를 다룬다.장항준 감독은 "많이 복 받은 감독이다. 인기에 연연하지 않고 캐릭터와의 싱크로율을 봤다. 편집하면서도 '캐스팅이 잘 됐다'고 느꼈다. 이 좋은 시절을 저와 함께해줬다는 게 감사하다"라고 소감을 밝혔다.실화를 바탕으로 한 만큼 영화적 허구에 실제 사실을 어떻게 얼마나 담아내려고 했을까. 장항준 감독은 "작품을 준비하기 전부터 역사 자문해주는 교수님이 많았다. 어디까지가 진짜이고 기록이 남아있는지 자문했다. 수많은 기록이 남아있는데, 어떻게 취해야 하고 어떻게 이어야하는지 상상력이 필요했다"고 설명했다. 이어 "엄흥도에 관해서도 실록에 짧게 나와있다. 노산군(단종)이 돌아가셨을 때 슬퍼하며 곡하고 수습하고 숨어 살았다고 한다. 기록의 행간에서 상상력이 필요했다"고 부연했다.캐스팅 비하인드에 대해 장항준은 "유해진 씨가 한다고 해서 속으로 쾌재를 불렀다. 박지훈 씨 같은 경우에는 '약한영웅'이라는 드라마를 봐라고 해서 봤는데, 이 배우가 단종을 하면 좋겠다고 생각했다. 박지훈 씨가 지금처럼 팬덤이 엄청나진 않았다. 오히려 배우로서 이미지가 뚜렷하게 없는 게 더 좋았다. 그러고 나서 글로벌 스타가 됐다"고 말했다. 또한 "다른 사람이 저도 상상 안 됐다. 영화 촬영하며 우리가 거의 합숙하다시피 있었는데, 유해진과 박지훈 씨는 부자 같은 느낌이 있었다. 서로 배려했다. 두 분이 좋은 태도를 갖고 마음을 열고 임해주니 그게 영화에도 연기에도 반영됐다"고 전했다.장항준 감독은 금성대군 역 이준혁, 노루골 촌장 역 안재홍의 특별 출연 비하인드도 밝혔다. 장항준 감독은 "세종대왕의 아들 중 거의 유일하게 마지막까지 단종의 충신이었고 단종을 아꼈던 왕자였다. 이 캐릭터는 멋있어야 한다고 생각했다. 실현되지 못할 정의를 꿈꾸며 역사의 물줄기를 다시 정방향으로 세우려는 올바른 인물, 왕족의 기품을 가진 인물이 필요했는데, 이준혁 씨는 캐스팅하자는 의견이 나왔다. 이준혁 씨한테 시나리오를 드렸고 흔쾌히 한다고 해줬다"고 말했다. 이어 " 캐스팅 후에 '나의 완벽한 비서'가 터졌다. 원래 인기가 많았는데 월드스타가 됐다. 내가 천운이라고 생각했다"며 웃음을 자아냈다.안재홍 캐스팅에 대해서는 "안재홍 씨는 제가 '리바운드'를 같이 했다. 노루골 촌장으로 특별 출연했다. 시나리오를 주고 특별 출연을 하나 해줬으면 좋겠는데 뭘 하고 싶냐고 했더니 고민도 안 하고 노루골 촌장을 택하더라"고 전했다. 이어 "유해진 씨와 또 다른 색깔의 연기를 보여줄 것 같았다. 안재홍 씨에게 감사하다. 안재홍 씨는 재밌어 하면서 촬영에 임했다"고 말했다.'왕과 사는 남자'는 오는 2월 4일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr