올해로 한국 진출 10주년을 맞은 넷플릭스가 2026년 공개 예정인 한국 콘텐츠 라인업을 공개했다. 신작 소개와 함께 요리 서바이벌 '흑백요리사2' 임성근 셰프와 관련해 일반인 출연자 검증 시스템에 대한 입장도 전해졌다.21일 오전 서울시 여의도 콘래드 서울 호텔 3층 그랜드 볼룸에서 ‘넥스트 온 넷플릭스 2026 코리아(Next on Netflix 2026 Korea)’ 행사가 개최됐다. 이날 행사에는 강동한 넷플릭스 한국 콘텐츠 총괄 VP와 시리즈, 영화, 예능을 각각 담당하는 배종병 시니어 디렉터와 김태원, 유기환 디렉터, 그리고 배우 전도연, 남주혁, 손예진, 박은빈과 안성재 셰프가 참석했다.2026년 공개될 콘텐츠로는 최근 공개된 '이 사랑 통역 되나요?' 뿐만 아니라 '이런 엿같은 사랑', '원더풀스', '동궁'과 영화 '파반느' '가능한 사랑', 예능에서는 '유재석 캠프', '대체 등산을 왜 하는 건데?' 등이 있다.이날 전도연은 "20년 전에 밀양을 했을 땐 치열하고 살벌한 현장이었다면 '가능한 사랑' 현장에서는 즐겁게 촬영해보자고 다짐했다. 정말 놀라울 정도로 웃음이 끊이지 않는 현장이었다"면서 "조인성과 조여정의 밝고 긍정적인 에너지가 있어서 현장에서 힐링이 됐다"고 소감을 전했다.또한 손예진은 '스캔들'로 사극 도전을 하는 것에 대해 "데뷔작을 제외하고는 거의 처음으로 사극을 했다. 사극이 보기에는 아름답고 예쁘지만 한복을 입는 순간 몸을 옴싹달싹 할 수가 없다. 손발이 묶인 느낌으로 머리 장식도 무거웠다. 가장 어려웠던 건 제스쳐였다. 연기를 할 때 팔짱을 끼거나 짝다리를 짚거나 하는데 사극에서는 그럴 수가 없어서 어색하고 불편하더라. 꼿꼿함을 유지하는 그 시간이 정말 어려웠던 것 같다"고 떠올렸다.이날 손예진은 '흑백요리사' 시리즈에 대한 애정을 드러내기도 했다. 손예진은 안성재에게 "흑백요리사 1,2를 즐겁게 봤고 실제로 (안성재의) 식당까지 가서 먹은 팬"이라고 입을 열었다.'올해 넷플릭스 라인업을 요리로 표현해달라'는 부탁에 안성재 셰프는 "넷플릭스 행사는 처음이지만 많은 것이 준비돼 있는 것 같다. 상다리가 부러질 것 같은 한식 같다. 시청자의 초이스가 있으니까 골라먹을 수 있는 한정식 한상이지 않을까 생각해본다"며 "모든 선택지가 다양하게 짜여져있는 음식들인 것 같다"고 자신했다.앞서 '흑백요리사2'에 출연한 임성근 셰프의 음주운전 논란이 일은 만큼, 이날 일반인 출연자 검증 시스템에 대한 질문이 나왔다. 넷플릭스 예능 '흑백요리사2'를 통해 얼굴을 알린 임성근 셰프는 총 5번의 음주운전과, 폭행 상해로 벌금행을 처벌 받은 전과 6범이라는 사실이 알려져 논란이 일고 있다.임성근은 자신의 유튜브에서 "약 10년에 걸쳐 세 차례 정도 음주운전을 한 적이 있다"며 "술을 마신 뒤 차에서 잠들었다가 경찰에 적발된 경우도 있었다"고 설명했다. 이어 "해당일은 10년가량 전이며, 가장 최근 단속은 5~6년 전"이라고 음주 운전 사실을 고백해 논란이 됐다.이에 대해 유기환 디렉터는 "저희도 늘 고민하고 어렵다고 생각하는 부분"이라며 "리얼리티 예능이 많아지고 시청자들도 날 것의 리얼리티를 원하는 분들이 많아져서 우리도 기대에 부응하기 위해 많은 분을 모집하고 제작하려 한다"고 입을 열었다.이어 그는 "그러다 보니 개인의 이력이나 전과를 세세하게 파악하는 데에 한계가 있다"면서도 "법적 한도 내에서 할 수 있는 건 최대한 확인하려고 하고 있지만 그럼에도 저희가 할 수 없는. 발견할 수 없는 문제에 대해서는 어떻게 보완할 수 있을지 고민하고 있다. 한층 더 높게 가능한 (법적인) 한도 내에서 할 수 있는 것들을 하고 있다고 봐주면 감사하겠다"고 덧붙였다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr