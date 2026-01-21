/ 사진=텐아시아 DB

배우 현빈과 결혼한 손예진이 '흑백요리사' 시리즈에 애정을 드러냈다.21일 오전 서울시 여의도 콘래드 서울 호텔 3층 그랜드 볼룸에서 ‘넥스트 온 넷플릭스 2026 코리아(Next on Netflix 2026 Korea)’ 행사가 개최됐다. 이날 행사에는 강동한 넷플릭스 한국 콘텐츠 총괄 VP와 시리즈, 영화, 예능을 각각 담당하는 배종병 시니어 디렉터와 김태원, 유기환 디렉터, 그리고 배우 전도연, 남주혁, 손예진, 박은빈과 안성재 셰프가 참석했다.이날 손예진은 '흑백요리사' 시리즈에 대한 애정을 드러냈다. 손예진은 안성재에게 "흑백요리사 1,2를 즐겁게 봤고 실제로 (안성재의) 식당까지 가서 먹은 팬"이라고 입을 열었다.이어 손예진은 "올해 넷플릭스 라인업을 요리로 표현해달라"고 부탁했고 안성재는 "넷플릭스 행사는 처음이지만 많은 것이 준비되어 있는 것 같다. 상다리가 부러질 것 같은 한식 같다. 시청자의 초이스가 있으니까 골라먹을 수 있는 한정식 한상이지 않을까 생각해본다"며 "모든 선택지가 다양하게 짜여져있는 음식들인 것 같다"고 비유했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr