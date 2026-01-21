사진=전원주의 유튜브 채널 '전원주_전원주인공'

87세 배우 전원주가 메이크업 아티스트 정샘물 원장을 만나 색다른 스타일링을 선보였다.지난 20일 전원주의 유튜브 채널 '전원주_전원주인공'에는 정샘물 원장에게 메이크업을 받는 과정을 담은 영상이 게재됐다.이번 만남은 전원주가 "선우용여와 김영옥 선배도 화보를 찍고 메이크업을 받더라"며 동료들의 활동에 관심을 보이자, 제작진이 국내 유명 아티스트인 정 원장과의 자리를 주선해 성사됐다.영상에서 전원주는 정 원장을 처음 대면하고 "의사 선생님인 줄 알았다"며 동안 외모에 놀라움을 표했다. 이어 "평소 시장에서 판매하는 저렴한 화장품만 사용해왔는데, 얼굴에도 투자가 필요한 것 같다"고 말했다. 이에 정 원장은 "연세에 비해 피부 상태가 좋다"고 답했다.전원주는 긴 무명 시절 겪었던 설움을 털어놓기도 했다. 그는 "과거 방송국에서 주연 배우들은 공들여 꾸며주지만, 단역인 우리는 10분 만에 급하게 화장을 끝내곤 했다"고 회상했다. 이어 1시간에 걸친 정교한 메이크업 과정을 거치며 "정성을 들이니 외모가 달라지는 것 같다"며 만족감을 드러냈다.메이크업을 마친 후 전원주는 연기에 대한 식지 않은 열정을 과시했다. 그는 달라진 자신의 모습을 보며 "이제 '마님' 배역을 한 번 맡고 싶다"며 "밤샘 촬영을 하더라도 일할 때가 가장 즐겁다"고 밝혔다.프로필 촬영까지 마친 전원주는 "누가 이 모습을 보고 90세에 가깝다고 생각하겠느냐"며 결과물에 흡족해했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr