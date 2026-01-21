/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진=MBC '구해줘! 홈즈'

방송인 김대호가 핑크빛에 휩싸인다. 앞서 김대호는 배우 하지원을 이상형으로 꼽으며 핑크빛이 불거졌던 바 있다.MBC ‘구해줘! 홈즈’(연출:정다히,남유정,허자윤,김성년/이하 ‘홈즈’)에서는 뮤지컬 ‘캐빈’에 출연 중인 배우 박호산, 하도권과 김대호가 서울에 자가가 있는 ‘부장’들의 집을 임장하러 떠난다.이날 방송에서는 박호산과 하도권, 김대호가 각각 비슷한 연배 직급의 박 상무, 하 부장, 김 차장으로 분해 인기리에 종영한 드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기(이하 ’김부장 이야기‘)’를 연상케 한다. 세 사람은 서울에 자가를 마련한 현실 부장들의 집을 살펴보며, 그 안에 담긴 한국 부동산의 흐름을 함께 조명할 예정이다. 또한 ‘김부장 이야기’의 원작자이자 부동산 유튜버로 활동 중인 송희구 작가가 스튜디오에 출연해 작품 비하인드와 함께 현실적인 부동산 이야기를 전한다고 해 관심을 모은다.대기업에 다니는 ‘K-부장’들의 서울 자가 이야기를 다루는 한편, 스튜디오에서는 이른바 ‘꼰대 상사’에 대한 각자의 직장 생활 경험담을 나눈다. 김대호는 아나운서 시절을 떠올리며 “퇴근 10분 전에 ‘인심 썼다, 이제 퇴근해’라고 말해놓고 본인은 자리를 뜨지 않던 상사가 꼰대처럼 느껴졌다”고 털어놓는다. 이에 주우재가 “이 얘기 듣고 다음 녹화 때 그분 스튜디오에 오시겠네”라고 하자, 김대호는 순식간에 공포에 휩싸인다. 송희구 작가 역시 “본인이 밥을 다 먹기 전에 직원들이 먼저 식사를 마치는 걸 못마땅해하던 상사가 있었다”며 직장인이라면 공감할 만한 에피소드를 보탠다.이후 세 사람이 도착한 곳은 은평구의 ‘산세권 아파트’로, S기업에서 30년 근속 후 은퇴한 전직 부장님의 집이다. 한자로 적힌 현판을 비롯해 흔들의자, 화초, 붓글씨, 도자기 등 전형적인 ‘부장님의 취향’ 인테리어에 출연진들은 “누가 봐도 부장님 집 같다”며 고개를 끄덕인다. 특히 에어컨, TV, 냉장고 등 집 안의 주요 가전제품이 모두 S사 제품으로 채워져 있어, 퇴직 후에도 변함없는 애사심이 관심을 더한다.한편 손주들을 위한 방에서는 자연스럽게 자녀 이야기가 이어진다. 아들만 셋을 둔 박호산과 딸 하나, 아들 하나를 둔 하도권은 뜻밖에도 두 사람 모두 ‘래퍼 아빠’라는 공통점을 공개해 눈길을 끈다. 박호산은 아들의 곡 한 소절을 랩으로 직접 선보이며 분위기를 띄우는 반면, 하도권은 “우리 딸은 어디 가서 자기 얘기 하지 말라더라”며 조심스러운 태도를 보여 웃음을 자아낸다.또한 아직 미혼인 김대호를 향해 박호산은 “내가 중매를 한 번 해볼까?”라며 솔깃한 제안을 던진다. “내가 중매하면 결혼하더라”는 자신만만한 박호산의 발언에 하도권 역시 “주변에 이상형이 김대호라는 분들이 많다”며 힘을 보탠다. 실제로 박호산은 임장 이후 김대호를 떠올리며 인연을 고민해왔다고 밝힌 데 이어, 스튜디오에서 특정 인물을 언급해 모두를 놀라게 한다. 과연 ‘박 상무표 중매’는 현실이 될 수 있을지, 김대호를 둘러싼 핑크빛 기류에 관심이 모인다.오는 22일 목요일 밤 10시, MBC를 통해 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr