‘당일배송 우리집’ 로망 대리인 장영란과 게스트 추성훈의 대환장 상극 케미스트리가 터졌다. 장영란의 이름도 제대로 모르며 촬영 내내 티격태격했던 추성훈은 촬영 마지막에 장영란에게 고마움을 표하며 훈훈함을 자아냈다.지난 20일 방송된 JTBC ‘당일배송 우리집’에서는 첫 숙박 게스트 추성훈과 함께한 김성령, 하지원, 장영란, 가비의 절벽 앞 로망 하우스 살이가 펼쳐졌다.다섯 사람은 하회마을로 나와 수제 목화솜 이불 만들기 체험에 나섰다. 목화밭에서 직접 목화 수확부터 하게 된 이들은 목화의 구름 같은 비주얼과 보들보들한 촉감에 놀라움을 감추지 못했다. 뒤이어 한옥 고택으로 이동한 이들은 건조한 목화솜으로 본격적인 이불 만들기에 돌입했다.각자 구역을 나눠 한 땀 한 땀 바느질을 시작한 멤버들은 목화솜 이불을 향한 열정을 불태우며 토크도 잊은 채 바느질에 몰입했다. 특히 추성훈은 바늘을 입에 무는가 하면 이로 실을 끊으려 하며 보법이 다른 ‘테토미(美)’를 드러냈다. 또한 남다른 근력으로 바느질을 척척 해내며 의외의 재능을 뽐내 눈길을 끌었다. 이후 완성된 이불 1채를 두고 벌인 딱지치기에서는 치열한 접전 끝에 김성령이 최종 승리해 모두의 부러움을 샀다.저녁 식사 시간이 되자 추성훈은 멤버들을 위해 사 왔던 안동 한우로 마늘 갈비와 토마호크를 준비하기 시작했다. 추성훈은 능수능란한 칼솜씨를 자랑하며 소스 만들기, 고기 손질, 고기 굽기까지 빠르게 이어갔다. 자매들의 도움까지 더해져 차려진 저녁 밥상은 보는 것만으로도 침샘을 자극, 추성훈의 요리를 맛본 네 사람은 뜨거운 반응을 보였다.식사를 하던 중 추성훈이 김성령과 장영란의 이름을 몰랐다는 충격적인 사실이 밝혀졌다. 이에 장영란과 김성령은 다시 한번 자신들의 이름을 추성훈에게 알려줬다. 어쩌다 보니 진짜가 된 첫인상 토크와 함께 진솔한 이야기를 나누며 더욱 가까워지는 시간을 가졌다.다음날 아침이 되자 하지원과 가비는 멤버들을 위해 손수 샌드위치 만들기에 나섰다. 호텔 조식 급 비주얼과 맛을 자랑하는 샌드위치에 추성훈이 안동 마를 직접 갈아 넣은 ‘마 커피’까지 더해져 풍성한 아침상이 완성됐다. 도란도란 마주 앉아 식사를 하던 것도 잠시 지난밤 이름 논쟁(?)이 있었던 장영란과 추성훈의 티격태격 신경전이 또 한 번 발발, 다음에 또 오라는 장영란의 권유에 추성훈이 깨알 같은 거부로 화답해 웃음을 자아냈다.뿐만 아니라 이들의 환장 궁합은 식사 후 이어진 시화전에서도 계속됐다. 집을 둘러싼 부용대의 절벽 뷰를 배경 삼아 각자의 감성을 담은 시와 그림을 선보여 잔잔한 울림을 선사한 가운데 추성훈은 하지원의 작품을 장원으로 꼽았다. 다른 멤버들의 작품에도 덕담을 아끼지 않던 추성훈은 유독 장영란의 작품에만 단호한 태도를 보여 보는 이들을 빵 터트렸다.두 사람의 치열한 티키타카가 오갔던 시화전이 끝나고 다섯은 수제 인절미와 맷돌 녹두전으로 점심 식사에 나섰다. 김성령과 하지원은 직접 맷돌에 녹두를 갈았고 가비는 인절미에 들어갈 땅콩을 직접 절구에 빻으며 구슬땀을 흘렸다. 무엇보다 추성훈은 폭풍 떡메질로 찰밥을 떡으로 만들어 감탄을 불러일으켰다.모두의 노력으로 만들어진 정성 가득한 점심밥을 함께 나눠 먹던 자매들은 게스트 추성훈에게 고마운 마음을 전했다. 추성훈 역시 감사의 인사를 전했고 끝으로 하루종일 티격태격했던 장영란의 이름을 부르며 “너 때문에 이번에 너무 재밌었다”며 감동 가득한 반전 소감을 남겨 훈훈함을 자아냈다.네 자매의 각양각색 개성이 돋보이는 로망 하우스로 다채로운 즐거움을 전하는 ‘당일배송 우리집’은 매주 화요일 저녁 8시 50분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr