/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진=SBS 예능 ‘틈만 나면,’

배우 유연석이 유재석을 긁었다.이에 지난 20일(화) 방송된 ‘틈만 나면,’의 시청률은 분당 최고 4.7%, 2049 1.5%를 기록하면서 2049 화요 예능 전체 1위를 차지했다. (닐슨코리아 수도권 기준)지난 20일(화) SBS ‘틈만 나면,’ 방송에서는 2MC 유재석, 유연석과 ‘틈 친구’ 엔믹스 해원, 설윤이 대전의 카이스트 영화동아리, 원자력 연구원, 대전여고 학생들을 만나 긍정 에너지를 전파했다.이날 유연석은 카이스트를 언급하면서 "친구가 다닌다. 학생은 아니고 연구원"이라고 자랑했다. 그러자 유재석은 "지금 친구 공부 잘한다고 자랑하는거냐"며 반응했고 유연석은 "카이스트에 친구 없으세요?"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다. 그러자 유재석은 "아는 분이 있다"고 다시 받아쳤고 유연석은 "교수님? 총장님?"이냐며 신경을 긁었다.엔믹스의 해원, 설윤은 시작부터 남다른 의욕을 드러냈다. 특히 차세대 예능돌로 꼽히는 해원은 “설윤이가 대전 3대 명물”이라며 능청스럽게 대전 출신인 설윤을 소개하는가 하면, 적재적소에 리액션을 곁들이는 센스로 유재석을 흐뭇하게 했다. 이에 해원이 “본가에서도 리액션을 하게 된다”라며 고충을 털어놓자, 유재석은 “나도 집에서 그런다”라며 공감해, 예능감으로 뭉친 이들의 케미를 기대케 했다.유재석, 유연석, 해원, 설윤이 찾아간 첫 번째 틈 주인은 카이스트 영화 동아리였다. 해원, 설윤은 ‘엔믹스 찐팬’ 틈 주인을 위해 막간 팬미팅을 열어 훈훈함을 자아냈다. 틈 미션은 ‘탁구공의 질주’였다. 기울어진 테이블 위에서 탁구공을 굴려 총 2개를 골인하면 성공. 설윤과 유연석은 틈 주인이 수학적으로 분석한 성공 방법을 적용, 3번째 도전 만에 1단계를 성공했다. 틈 주인은 보너스 쿠폰 기회에서 엔믹스와 함께 하고자 에이스인 유연석을 포기해 폭소를 유발했다. 하지만 아쉽게도 2단계에서 그쳤다. 이때 해원이 틈 주인에게 “누나가 공연장에서 기다릴게”라며 센스 있는 응원 메시지를 남기자, 유재석은 “해원이 장난 아니네”라며 남다른 팬서비스에 감탄했다.두 번째 틈 주인은 원자력 연구원이었다. 유재석은 “지금 대전 승률 0%다. 꼭 성공하겠다”라며 각오를 다졌고, 다음 미션으로 제한된 원 안에서 구슬자석 2개를 피해 자석 4개를 놓는 ‘ONE자력’ 게임이 펼쳐졌다. 이때 설윤이 자석을 자유자재로 조종하는 능력을 발휘, 단 2번 만에 1, 2단계를 모두 통과해 분위기를 뜨겁게 달궜다. 유재석은 “설윤이가 매지션이네”라며 엄지를 치켜들었다. 심지어 원 크기가 작아지면서 위기가 찾아왔지만, 자석을 하나하나 옮기는 설윤의 전략으로 대전 첫 3단계 성공이라는 쾌거를 거뒀다. 유재석은 “대전에서 드디어 해냈네”라며 감격했다. 뿐만 아니라 설윤은 대전 3대 명물답게 칼국수 맛집까지 미리 물색하고, 웨이팅을 고려해 플랜 A부터 C까지 계획하는 센스로 유재석, 유연석을 흡족케 했다.대전에서의 마지막 틈 주인은 고3 학생들이었다. 이때 유연석이 뜻밖의 세대 차이를 실감해 웃음을 유발했다. 틈 주인이 “(유연석이) 84년생이시라던데, 저희 아빠가 82년생”이라며 예상치 못한 접점을 언급한 것. 유연석은 “저는 분윳값 대신 반려견 사룟값을 벌고 있다”라고 능청스럽게 받아쳐 유재석을 빵 터지게 했다.학생들의 추억을 더해줄 미션은 ‘굿바이! 하이 스쿨’이었다. 학생증을 손으로 튕겨 4명 모두 뒤집으면 성공. 하지만 한 명이 성공했다 하면 다음 사람이 실패하는 상황이 이어지자, 해원은 “중압감이 대단하다”라며 긴장감을 감추지 못했다. 설윤은 끝까지 “할 수 있어요!”라며 용기를 불어넣었지만, 아쉽게도 1단계에서 그치고 말았다. 학생들은 “상품보다 더 귀중한 추억을 얻었다”라며 감사 인사를 전해 따뜻한 여운을 남겼다.한편, ‘틈만 나면,’은 매주 화요일 밤 9시에 SBS에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr