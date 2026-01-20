사진=이민정 유튜브

배우 이민정이 이병헌 사촌동생에게 영어를 배웠다.20일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '이민정 영어 알려주러 와서 건치 미소만 남기고 간 BH 사촌동생'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이민정은 영어 선생님으로 배우 겸 프로듀서인 션 리차드를 소개하며 "우리 가족이다. 도련님이다. 이병헌 이모의 아들이자, 남편의 실질적 영어 선생님"이라고 밝혔다.이민정이 "많은 분들이 이병헌 영어 실력에 관심이 많다"고 운을 떼자, 리차드는 "아카데미 시상식 등 소감 많이 도와줬다. 미국 학생들 강의 직접 하는 스탠퍼드 강의 때 좀 힘들었다"고 털어놨다.이병헌의 할리우드 데뷔작 '지아이조' 촬영 때도 영어 자문을 했다는 말에 영상을 시청하자, 이민정은 "17년 전 작품이잖냐. 남편 얼굴이 귀엽다. 영어 발음이 문제가 아니라 귀염상이다"라며 애정을 드러냈다.이민정은 영어 선생님을 모신 까닭에 대해 "아들 이준후가 내 영어 실력을 지적하더라. 내 돈 들여서 가르쳐 놨더니 '이번 발음은 못 알아 들겠다'고 하더라. 약간 빠직하더라"고 이야기했다.영문학과 복수 전공했던 그는 "영어 다 까먹은 것 같다"고 토로하며 "영어 실력은 오늘 당장 늘 수 없지만, 문화를 배우는 건 좋을 것 같다"고 말했다.리차드가 MZ, 젠지, 알파 세대가 사용하는 신조어를 알려줬다. 그중에서 의미도 뜻도 없지만 알파 세대가 열광하는 '6 7'(식스 세븐)을 알려주자 이민정은 "이준후한테 써보겠다"며 열의를 불태웠다.이민정이 집에서 "식스 세븐!"을 외치자, 준후는 "어디서 배운 거야? 학교에서 인기다. 스마트폰 없는 나라에서도 안다"며 놀라워해 웃음을 자아냈다.한편, 이병헌·이민정의 아들 이준후 군은 서울 강남구 대치동에 위치한 서울아카데미국제학교(Seoul Academy International School, SAIS)에 재학 중인 것으로 알려져 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr