사진 = '일단은혁이' 유튜브 채널 캡처

슈퍼주니어 은혁과 규현이 폴란드로 여행을 온 이유를 상세하게 밝혔다.슈퍼주니어 은혁이 운영하는 유튜브 채널 '일단은혁이'에서는 '폴란드 브이로그 EP.03 왜 갑자기 폴란드로 온 거야'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 폴란드 여행을 떠난 은혁과 규현, 신동, 려욱은 저녁 식사를 하기 위해 식당에 모였다. 식사를 기다리며 규현과 은혁은 왜 폴란드 여행을 오게 됐는지 고백했다.규현은 "먼저 시작해야 될 건 우리 그래도 이제 20주년을 맞이해서 언제 우리 또 이렇게 시간이 날지 모르는데 멤버들이 같이 추억을 만들어보자라는 이야기가 먼저 시작이 돼서 일단 은혁 형이랑 나랑 계속 그동안 슈주 여행을 함께 해왔고 그래서 우린 일단 가자 한거고 여행 메이트인 려욱이도 우리 완전 그거니까 려욱이도 오케이 됐었고 우리 셋이 술 마실 때 형도 같이 가자라고 해서 형을 꼬셨는데 나는 신동이 형이 갈 거라고 상상도 안했다"고 했다.이어 은혁은 "그리고 원래는 여기에 이특 형이랑 동해까지도 같이 올 뻔 했는데 이특 형은 너무 스케줄이 힘들 것 같다고 그랬고 동해도 이제 일정이 있어서 안 됐고 그랬다"고 했다. 그러자 규현은 "근데 그거 아냐 나는 뭐 하자면 다 한다"고 했다.은혁은 "그래서 이제 어디 갈까 하다가 나는 처음에 미국도 이야기 했는데 여행을 하려면 그래도 유럽 쪽이 좋겠다 싶더라"고 했다. 규현은 "왜냐면 우리가 유럽을 갈 일이 평소에는 너무 없으니까 시간을 내서 갈 수 있는 곳이라 못 가본 곳이고 또 많고 그래서 가기로 했는데 다 ok를 해서 오게 됐다"고 했다.유럽 중에서도 폴란드인 이유에 대해 은혁은 "여행을 유럽 여기저기 많이 또 해보다 보니까 안 가본 데를 가고 싶은 거다"며 "모두가 한 번도 안 가본 곳인데 북유럽이나 이런 데도 갈 수 있었는데 돌아오는 항공을 그래도 한국까지 직항이 있는 도시를 또 그 안에서 추리다 보니까 바르샤바가 있더라"고 알렸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr