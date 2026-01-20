권상우, 결국 고개 숙였다…욕설 난무 끝에 사과 "불편하게 봤다면 죄송해" ('짠한형')[종합]

권상우 /사진=텐아시아 DB

배우 권상우가 '만취 방송'에 사과했다.권상우는 지난 19일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에 문채원, 피오와 함께 게스트로 등장했다. 세 사람은 지난 14일 개봉한 영화 '하트맨' 홍보를 위해 출연했다.이날 권상우는 술에 취한 상태에서도 영화 홍보를 위해 열정을 불태웠다. 그는 '말죽거리 잔혹사'에서 보여준 드래곤 플래그 자세를 보여주다가 정호철의 명치를 가격해 웃음을 자아내기도 했다.방송 후반부에는 얼굴이 시뻘개진 채 "'하트맨'은 정말 하트예요"라며 손하트를 날렸고, "저는 진짜로 우리 영화에 대한 애정이 너무 높다"고 강조했다. 또 피오에게 번호를 따면서 "왜 이렇게 귀엽냐"며 욕설을 연이어 내뱉고, 어깨동무를 하는 등 술 취한 바이브를 뽐냈다.권상우가 "사실 저는 이렇게 취할 줄 몰랐다"고 하자 신동엽은 "나는 알았다. 아까 네가 쭉쭉 마시는 순간 '오예'"라며 흡족해했다. 권상우는 "내가 취해도 솔직하게 나오는 게 좋은 것 같다"며 "우리 이거 편집 좀 잘해주세요"라고 부탁했다.'짠한형' 영상이 공개되고 권상우는 댓글에 "안녕하세요, 권상우입니다. 진심 너무 취해서 불편하게 보신분들께는 죄송합니다"고 사과했다.이어 "진심 짠한형을 찍고왔습니다. 이쁘게 봐주세요"라며 "제 작품을 사랑하는 마음으로, 주량도 약한데 벌컥벌컥 마셨네요. 이후 금주중입니다"라고 밝혔다.'짠한형' 측은 해당 댓글을 맨 위로 고정했고, 이를 본 네티즌들은 "괜따나요", "뭐든 열심히 하려는 모습이 좋다", "배우병 걸린 사람들 보다 훨씬 좋다" 등의 반응을 보였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr