사진=이지안 SNS

배우 이병헌의 여동생이자 미스코리아 출신 이지안이 가족 사진을 공유했다.이지안은 최근 자신의 인스타그램에 "이모님 감사합니다"라는 짧은 문구와 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 오빠 이병헌과 그의 아내 이민정 그리고 어머니까지 한 자리에 모인 모습. 이지안은 "Min Jung and Byung Hun with Byung Hun’s sister and mother"라는 설명을 덧붙였다.이지안은 이병헌과 이민정을 SNS 상에서 따로 팔로우하고 있지 않다.한편 이지안은 1977년생이다. 결혼 4년 만에 이혼했으며 현재 유기견을 위한 다양한 활동을 하고 있다. 그의 SNS 프로필에는 이와 관련된 전화번호가 기재돼 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr