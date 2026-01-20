김나영, 시부모님과 여행 중 결국 눈물 흘렸다…"딸 된 것 같아"('노필터티비')

사진='노필터티비' 영상 캡처

김나영이 시댁 식구들과 여행 중 시부모님의 애정 어린 보살핌에 눈시울을 붉혔다.지난 18일 유튜브 채널 '김나영의 nofilterTV(노필터티비)'에는 '어른 6명 어린이 4명! 3대가 함께한 나영이네 홍콩 대가족 여행'이라는 영상이 게시됐다.여행 첫날 김나영은 다소 어색해했다. 둘째 날 아침 김나영은 "여행 2일 차 가족 여행, 괜찮은 것 같다. 나쁘지 않은 것 같다"며 적응한 모습을 보였다. 이어 "어린아이가 된 것 같다. 어머니, 아버지가 체크인도 다 해주시고 메뉴도 다 선택해주시고 코스도 다 짜주시고 계산도 다 해주시니까 어린아이가 된 것 같다. 받기만 하는 여행을 하는 것 같다"며 감격스러워했다. 그러면서 "눈물 나려고 그런다"며 눈물을 훔쳤다.남편 마이큐는 "우리를 돌봐주는 느낌이 든다. 나도 우리 엄마, 아빠지만 이런 적은 없었다"며 "나영이 우리 가족의 일원이 된 걸 기뻐하면서 해주고 싶어 하는 게 느껴진다. 그러니까 나도 감사하고 기쁘다"고 말했다. 김나영은 "다 받기만 하면 되는 거라 너무 좋다. 엄마로서 오래 살았는데 자녀가 된 것 같은, 딸이 된 것 같은 느낌이다. 딸 체험하는 것 같다"며 울컥했다.마이큐는 "부모님도 이 날을 꿈꿔오셨던 것 같다. '이 날만큼은 다 해주고 싶다.' 이런 순간이 또 언제 있겠나. 우리도 감사한 마음으로 누리고 돌아가서 우리가 할 수 있는 최선을 다해 잘해주면 될 것 같다"고 말했다.2021년부터 공개 열애해온 김나영과 마이큐는 지난해 10월 결혼했다. 부부는 두 아들을 양육하고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr