사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

'살롱드립' 박지훈이 어린 시절 따돌림을 고백했다.20일 장도연이 진행하는 유튜브 예능 '살롱드립'에는 '왕과 사는 남자' 배우 유해진, 박지훈이 출연했다.이날 유해진은 후배 박지훈을 칭찬했다. 그는 "지훈이가 계획된 살가움 아닌 진솔함이 있더라. 사람 자체가 담백하다"면서 "장항준 감독이 '제천영화제 한 번 오라'고 해도 빈말은 안 하더라. 책임지지 못할 말은 안 하더라"며 유려한 얼버무림을 극찬했다.'왕과 사는 남자' 중 단종 역할을 맡았던 박지훈은 "배역을 위해 두 달간 15kg을 감량했다"고 밝혀 놀라게 했다. 그는 '약한영웅' 촬영 후 휴식 시간에 살이 올랐고, 당시 모습을 본 유해진은 "단종이 유배와서 퀭해야 하는데 살이 쪘더라. 그런데 촬영 때 안 됐을 정도로 빠진 걸 보고 연기 신뢰, 얼버무림 신뢰를 하게 됐다"고 말했다."박지훈은 참 괜찮은 친구"라고 표현한 유해진은 "지훈이가 아역부터 했다는 걸 몰랐는데 잘 쌓아온 것 같다"고 이야기했다."GD와 눈물 배틀 유튜브 알고리즘 뜨면 보냐"는 질문에 박지훈은 "본다. '어떻게 저렇게 잘 울었지?' 싶다"고 답했다. 그러면서 "학창시절에는 친구도 많이 없었다. 마산 출신이라 사투리 심했다. 뚱뚱하기도 해서 '저렇게 뚱뚱한데 TV 나온다'고 놀림 받았다. 내 말투 때문에 친구를 안 해주는구나 생각했다"고 밝혀 안타까움을 자아냈다.박지훈은 예술고 재학 당시 촬영된 '매점 댄스 배틀' 영상에 대해 "연습생 때라 매점 이용권을 따고 싶었는데, 당연히 우승 못 했다. 제발 지워달라"고 호소해 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr