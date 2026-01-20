사진=써브웨이

가수 겸 배우 도경수가 써브웨이 '타코 샐러드' 광고 모델로 발탁됐다.팬들 사이에서 '맛잘알'로 통하는 도경수는 지난해 tvN 예능 '콩콩팡팡'을 통해 타코에 대한 남다른 애정과 몰입도를 내비치며 화제를 모았다. 그는 멕시코 현지에서만 맛볼 수 있는 타코를 찾아 열정적으로 돌아다니는 모습으로 '타코핑', '타코 집착남', '타코 광인' 등 유쾌한 수식어를 얻었고, 프로그램의 재미와 화제성을 이끄는 데 큰 역할을 했다. 지난해 방송된 '콩콩팡팡'은 신민아와 최근 결혼한 김우빈을 비롯해 도경수, 이광수가 멕시코에서 자유여행을 즐기는 예능으로, 당시 방송에서 도경수가 타코에 유독 집착하는 모습이 시청자들의 눈길을 끌었다.지난 15일(목) 써브웨이 공식 계정을 통해 광고 모델을 추측하는 'Guess Who' 게시물이 올라오자 특유의 하트 입술로 단번에 도경수임을 알아챈 팬들의 폭발적인 반응이 이어졌다. 온라인 커뮤니티에는 "써브웨이 감다살", "핫한 인물만 모델로 쓰던데 타코핑을 택했다", "최적의 모델 선정"이라는 반가운 반응이 쏟아졌고, X(구 트위터) 실시간 트렌드 1위에 써브웨이가 등판하기도 했다.도경수의 예능 활약이 광고로 이어진 써브웨이 '타코 샐러드'는 한정 판매 이후 소비자 요청에 힘입어 상시 메뉴로 재출시된 제품이다. 샐러드에 또띠야를 곁들여 즐기는 메뉴로, 총 3종으로 구성됐다. 이번 광고는 도경수가 한동안 만나지 못해 그리워하던 타코 샐러드를 써브웨이 매장에서 다시 만나는 컨셉으로 촬영됐다.지난해 디즈니+의 오리지널 시리즈 '조각도시', tvN '콩콩팡팡', 솔로 음반 발매와 투어까지 빈틈없이 한 해를 꽉 채운 도경수는 2026년을 EXO 활동으로 시작한다. EXO 정규 8집 'REVERXE'(리버스)는 19일(월) 오후 6시 각종 음악 사이트에 전곡이 공개됐다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr