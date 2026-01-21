사진=판타지오

배우 이성경이 올라운더 아티스트로서의 진가를 증명했다.이성경은 지난 19일 진행된 '제10회 한국뮤지컬어워즈'에서 뮤지컬 '알라딘'으로 여자 신인상을 수상, 뮤지컬 배우로서의 가능성을 제대로 입증했다.신인상 수상에 눈물을 흘리며 무대에 오른 이성경은 "뮤지컬 배우 이성경입니다"로 소감을 시작, "16년 정도를 꿈꿨던 일이다. 뮤지컬을 너무 사랑해서, 꿈꿀 수록 감히 설 수 없는 소중한 자리라는 생각에 미뤄왔던 것 같다. '알라딘'을 통해 과분한 자리에 설 수 있게 되어 너무나도 큰 행운이었고, 인생에서 가장 행복했던 1년이었다"라고 밝혔다.또한 "사랑하는 '알라딘' 팀 덕분에 해 낼 수 있었고, 너무 많은 분이 사랑을 주셔서 그 사랑을 먹고 쑥쑥 잘 클 수 있었다. 관객분들과 팬 여러분들, 가족들과 친구들에게도 사랑하고 감사하다는 말을 전하고 싶다. 더 열심히, 겸손하게 좋은 모습으로 여러분들을 행복하게 해드리는 배우 되겠다"라고 고마운 마음을 전하며 앞으로의 포부를 덧붙였다.뮤지컬 '알라딘'은 신비로운 아그라바 왕국에서 펼쳐지는 알라딘의 여정과 로맨스를 그린 작품. 이성경은 극 중 자스민 역을 맡아 열연, 첫 뮤지컬 도전임에도 불구하고 매력 있는 연기와 보컬 실력으로 무대를 가득 채우며 관객들의 높은 관심을 모았다.또한 눈을 뗄 수 없는 비주얼로 캐릭터가 가진 매력을 배가시킨 이성경은 자신만의 자스민을 완성, 관객들에게 '블스민'이라는 애칭을 얻는 등 아낌없는 사랑을 받으며 뮤지컬 배우로서의 화려한 시작을 알렸다.이를 증명하듯 '알라딘'으로 신인상 수상이라는 영예를 안은 이성경. 특히 이성경의 이번 수상은 지난 2015년 'MBC 연기대상' 신인상에 이은 두 번째 신인상으로, 장르를 넘나드는 활발한 활동으로 신인상을 석권한 그가 선보일 활약에 이목이 쏠리고 있다.올라운더 아티스트로 완벽하게 자리매김한 이성경의 다음 행보는 MBC 새 금토 드라마 '찬란한 너의 계절에'다. '찬란한 너의 계절에'는 매일 신나는 여름방학처럼 사는 남자 '찬'과 자신을 겨울에 가둔 여자 '란'이 운명처럼 만나 얼어 있던 시간을 깨우는 예측 불허 '찬란' 로맨스를 그린 드라마로, 이성경은 극 중 국내 최고 하이엔드 패션 하우스 '나나 아틀리에' 수석 디자이너 송하란 역을 맡아 열연을 펼칠 예정이다.이성경은 앞서 공개된 예고편과 스틸을 통해 완벽한 비주얼과 탄탄한 연기력으로 캐릭터에 완벽히 녹아든 모습을 그려내며 작품에 대한 궁금증을 더했던바. 한층 업그레이드된 모습으로 돌아온 이성경이 '찬란한 너의 계절에'를 통해 보여줄 새로운 로맨스에 기대가 증폭되고 있다.이성경과 채종협이 핑크빛 호흡을 맞춘다고 알려진 '찬란한 너의 계절에'는 2월 20일 오후 9시 50분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr