MBC 예능 프로그램 '극한84'가 공식 포스터 2종을 공개했다.지난 18일(일) 방송된 '극한84' 8회에서는 기안84와 권화운, 강남이 북극이라는 가장 혹독한 무대에서 마침내 마지막 레이스에 돌입하는 모습이 그려졌다. 세 사람은 출발 전 사전 답사와 테스트 러닝을 통해 급경사 설원과 10km에 달하는 빙하 구간을 직접 체험하며, 북극 마라톤이 가진 난도를 온몸으로 실감했다.이날 방송은 가구 시청률 4.5%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했고, 특히 권화운이 선두 경쟁 속에서 위기를 맞는 장면은 분당 최고 7.1%까지 치솟았다. 2054 시청률 역시 2.2%로 상승세를 보였다. (닐슨코리아 수도권 기준)공개된 첫 번째 포스터에는 끝없이 펼쳐진 설원과 거대한 빙하를 배경으로 기안84, 권화운, 강남 세 명이 나란히 서 있는 모습이 담겼다. 두꺼운 방한복을 입은 세 사람은 북극의 차가운 자연 속에서도 밝은 표정과 여유로운 포즈를 취하며, 그동안 함께 달려온 크루의 팀워크와 자신감을 보여준다. 마지막 마라톤을 앞둔 긴장감 속에서도 서로를 의지하며 즐겁게 레이스를 준비하는 크루들의 모습이 그대로 전해진다.두 번째 포스터는 기안84가 북극에서 강아지과 교감하는 순간을 담아냈다. 차갑고 거친 자연 속에서 펼쳐지는 레이스와 달리, 이 포스터는 북극의 설경 안에서 피어나는 따뜻한 감정과 인간적인 온기를 전한다. 극한의 환경에서도 웃음과 여유를 잃지 않는 기안84의 모습은 ‘극한84’만의 매력을 보여주며, 마지막 도전을 향한 크루의 진심과 결속력을 더욱 돋보이게 한다.기안84는 압박과 부담을 내려놓고 “다시 그냥 즐겁게 뛰어보자”라며 한결 편해진 표정으로 북극 마라톤 출발선에 섰고, 권화운은 “솔직히 자신이 없다”라고 말하면서도 선두 경쟁을 향한 집념을 드러냈다. 강남 역시 생애 첫 마라톤을 북극에서 시작하며 “끝까지 완주하겠다”는 목표를 세웠다.매주 일요일 밤 9시 10분 방송되는 '극한84'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr