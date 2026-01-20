카리나/ 사진 제공=SM

그룹 에스파 카리나가 밀라노 패션위크에 참석헸다.카리나는 18일 오후 이탈리아 밀라노에서 진행된 '프라다 2026 가을/겨울 남성복 패션쇼'에 참석, 브랜드 앰배서더다운 존재감을 뽐냈다.이날 카리나는 프라다 SS26 컬렉션 제품인 개버딘 드레스와 블루 셔츠, 크리스탈 장식이 돋보이는 펌프스를 매치했으며, 리나일론 플랩이 있는 미디엄 가죽 백과 깔끔하고 심플한 라인의 골드 보우 주얼리로 포인트를 더해 우아하면서도 차분한 룩을 연출했다.또한 카리나는 프론트 로우에 앉아 진지하게 쇼를 감상, 세계적인 뮤지션 트로이 시반(Troye Sivan)과 스몰 토크를 나누고 인증샷을 찍으며 현장을 만끽한 것은 물론, 자신을 보기 위해 쇼장을 찾은 팬들에게 가까이 다가가 직접 사인을 해주는 모습으로 남다른 팬 사랑을 입증하기도 했다.카리나가 속한 에스파는 오는 31일과 2월 1일 양일간 일본 후쿠오카 미즈호 페이페이 돔에서 펼쳐지는 'SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA'(에스엠타운 라이브 2025-26 인 후쿠오카)에 참여한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr