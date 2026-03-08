사진 = 성해은 인스타그램

인플루언서 성해은의 눈부신 미모가 시선을 집중시킨다.최근 성해은은 자신의 인스타그램에 "묶머"라는 멘트와 사진을 올렸다공개 된 사진 속 성해은은 어깨 라인이 드러나는 블랙 오프숄더 니트를 입고 머리를 단정하게 묶은 채 작은 디지털 카메라를 들어 셀카를 촬영하고 있으며 목선과 쇄골이 자연스럽게 드러나는 실루엣 위로 얇은 목걸이가 더해져 차분하면서도 세련된 인상을 자아낸다.이어진 사진에서는 넓은 창과 블라인드가 보이는 스튜디오 공간 안에서 카메라를 정면으로 든 채 부드럽게 고개를 기울이고 있고 회색 기둥과 천장 조명이 드러난 미니멀한 배경이 블랙 의상과 대비되며 얼굴선과 메이크업이 또렷하게 강조된다.또 다른 컷에서는 블랙 가죽 소파에 앉아 한 손에 팩트를 들고 다른 손으로 브러시를 얼굴에 대고 있는 모습이 담겼으며 짧은 스커트와 버튼 디테일이 보이는 하의, 손목시계와 반지까지 어우러져 단정하면서도 도회적인 무드를 완성한다.마지막 사진에서는 거울 앞에 앉아 카메라를 들고 있는 모습이 등 뒤에서 비춰지며 묶은 머리의 실루엣과 목 뒤로 떨어지는 목걸이 장식이 함께 담겼고 거울 속에 비친 전신과 블랙 부츠가 길게 이어지며 공간 전체의 분위기와 자연스럽게 어우러진다.이를 본 팬들은 "다양한 변신 에쁜걸" "레전드 사진 찍었네요" "너무 예뻐" "공쥬" "예쁜 건 알았지만 오늘은 진짜 미쳤다" "이 사진 느낌 너무 좋다" 등의 댓글을 달았다.앞서 성해은은 자신의 유튜브 채널을 통해 과거 70kg에 달했던 체중을 50kg까지 감량한 비결을 공개했다. 영상에서 성해은은 "승무원 준비 시절에는 모델 아르바이트를 위해 무작정 굶어서 50kg까지 뺐지만 입사 후 기내식이 맛있어서 무섭게 살이 쪘다"며 "당시 유니폼 사이즈를 계속 늘리다가 더 이상 늘릴 사이즈가 없어졌을 때 큰 공포심을 느꼈다"고 고백했다.성해은은 비법에 대해 "간헐적 단식은 결국 간헐적 폭식이 됐고 굶는 다이어트는 요요와 함께 살이 잘 찌는 체질을 만든다"며 "그래서 혈당 조절을 위한 식이섬유, 단백질, 탄수화물 순서의 식사법과 더불어 정제 탄수화물 대신 현미 및 고구마 등 복합 탄수화물 섭취를 하고 야식을 중단했는데 밖에서 잘 먹는 만큼 집에서는 철저하게 클린한 식사를 먹으며 균형을 잡는다"고 밝혔다.승무원 출신에서 130만 구독자를 보유한 인플루언서로 전향한 지 단 몇 년 만에 전용 84㎡ 기준 실거래가가 50억 원을 상회하는 초고가 아파트에 자력으로 입성했다는 사실을 알린 바 있다. 과거 힘들었던 과거를 공개한 성해은의 성공에 네티즌들의 반응은 뜨겁다.한편 1994년생인 성해은은 티빙 오리지널 예능 '환승연애2'를 통해 대중에게 이름을 알렸으며 현재는 방송과 유튜브를 넘나들며 활발한 활동을 이어가고 있다. 성해은은 '환승연애2' 출연 이후 5년 동안 근무하던 대한항공을 퇴직하고 유튜버 겸 인플루언서로 활동 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr