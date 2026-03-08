사진 = 박소담 인스타그램

배우 박소담이 반가운 근황을 전했다.최근 박소담은 자신의 인스타그램에 "아직 코트를 조금 더 입을 수 있는 날씨 좋다"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 박소담은 나무 기둥과 흰 벽이 어우러진 한옥 느낌의 공간 앞 나무 벤치에 앉아 브라운 롱코트를 걸친 채 두 손으로 턱을 받치고 카메라를 바라보고 있으며 둥근 프레임의 안경과 짧은 단발머리가 어우러져 차분하면서도 귀여운 분위기를 자아낸다. 특히 블랙 스타킹과 슈즈로 마무리한 스타일링이 코트의 깊은 색감과 자연스럽게 이어진다.이어진 사진에서는 야외 테이블 앞에서 양손을 코트 주머니에 넣은 채 살짝 몸을 기울이며 미소를 짓고 있고 저녁 하늘 아래 줄지어 켜진 전구 조명이 따뜻한 빛을 더하며 브라운 코트의 질감을 더욱 도드라지게 만든다. 또 다른 사진에서는 거울을 배경으로 얼굴을 가까이 담아낸 모습이 포착됐는데 코트 안쪽에 보이는 푸른 톤의 안감과 체크 커튼이 함께 비치며 클래식한 분위기를 강조하고 마지막 사진에서는 블랙 니트 차림으로 턱을 괸 채 머리카락이 자연스럽게 흘러내린 모습을 담아 한층 부드러운 인상을 남긴다.이를 본 팬들은 "코트 잘어울리시고 좋습니다" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "진짜 귀여워" "러블리 해요" 등의 댓글을 달았다.한편 1991년생인 박소담은 2021년 갑상샘암 진단을 받고 수술 후 완치했다. 이후 2023년 영화 '유령'을 통해 복귀했으며 티빙 오리지널 시리즈 '이재, 곧 죽습니다'에 출연해 열연을 펼치기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr