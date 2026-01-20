/ 사진=텐아시아 DB

작가 겸 셰프 김풍이 과거를 떠올렸다.JTBC ‘혼자는 못 해’(연출 홍상훈, 권예솔)에서는 전현무, 추성훈, 이수지, 이세희가 맛과 재미를 다 잡는 환상의 짝꿍 김풍, 윤남노와 오마카세 끝장 투어를 떠난다.이날 방송에서는 평소 다른 사람을 위한 요리를 하지만 오늘만큼은 손님이 되어 대접받는 기쁨을 누리고 싶은 김풍, 윤남노와 함께 상상 초월 이색 오마카세를 즐길 예정이다. 셰프도 처음 접해보는 파격 미식 코스가 펼쳐진다고 해 기대를 모으고 있다.또한 오마카세 식당을 찾은 김풍이 강남 클럽 댄스대회에서 우승했던 과거를 회상하며 거침없는 댄스 실력을 발휘, 열정적인 몸놀림으로 순식간에 클럽 분위기를 만든다. 반면, 윤남노는 즉석 상황극 도중 듣도 보도 못한 삿대질 플러팅을 시도해 야유를 받는 등 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다.20일 밤 10시 30분 방송될 JTBC ‘혼자는 못 해’에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr