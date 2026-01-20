김나영, 시댁 식구들과 4박5일 여행 앞두고 걱정이 태산…"드라마 같아"('노필터티비')

사진='김나영 노필터티비' 영상 캡처

방송인 김나영이 시댁 식구들과의 여행을 앞두고 긴장되면서도 설레는 마음을 표했다. 이번 여행은 시부모님이 김나영 부부의 결혼을 축하하며 마련한 것이라고 한다.지난 18일 유튜브 채널 '김나영의 nofilter TV(노필터티비)'에는 '어른 6명 어린이 4명! 3대가 함께한 나영이네 홍콩 대가족 여행'이라는 영상이 게시됐다.김나영은 남편 마이큐, 두 아들, 그리고 시댁 식구들과 홍콩으로 여행을 떠났다. 김나영은 "여행 떠나기 전에 이렇게 긴장된 적은 처음이다. 이런 일이 저한테 일어날 거라고는 생각 못 했다"며 "가족 여행을 떠난다. 우리 가족만 가는 것이 아니라 마이큐의 어머니, 아버지, 그러니까 제 시어머니, 시아버지(도 같이 간다)"고 밝혔다. 이어 "어머니가 홍콩에 오래 사셨다. 한 30년 사셨다. 우리 결혼 선물로 홍콩 여행을 시켜주신다고 한다"고 전했다.시부모님뿐만 아니라 마이큐 누나 내외 등도 함께해 총 10명이 4박 5일 여행한다고. 김나영은 "설레기도 하고 떨리기도 하고 긴장도 되고 두렵기도 한 마음. 이 마음을 어떻게 설명해야 할지 모르겠다. 드라마에 보면 3대가 함께 해외 여행을 떠나지 않나. 드라마에서나 있는 일인 줄 알았는데 그게 저한테도 일어났다"며 떨리는 마음을 표했다. 이어 "역사적인 일이라 카메라에 담아보려고 한다. 어머님, 아버님 앞에서 카메라를 꺼낼 수 있을까, 잘 담을 수 있을까"라고 걱정했다.마이큐도 "좀 설렌다. 내 이전 고향에 나영과 신우, 이준과 함께가는 거니까"라고 기대했다. 김나영은 "예쁨 받는 며느리 하고 싶은데"라며 "행운을 빌어달라"고 부탁했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr