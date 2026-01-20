/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진=MBC '구해줘! 홈즈'

달동네 2억 주택 옆집을 매매, 4개월 동안 리모델링을 했다고 밝힌 김대호가 강동구 임장에 나선다.22일(목) 방송되는 MBC ‘구해줘! 홈즈’(연출:정다히,남유정,허자윤,김성년/이하 ‘홈즈’)에서는 뮤지컬 ‘캐빈’에 출연 중인 배우 박호산, 하도권과 김대호가 서울에 자가가 있는 ‘부장’들의 집을 임장하러 떠난다.이날 방송에서는 박호산과 하도권, 김대호가 각각 비슷한 연배 직급의 박 상무, 하 부장, 김 차장으로 분해 인기리에 종영한 드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기(이하 '김부장 이야기')’를 연상케 한다. 세 사람은 서울에 자가를 마련한 현실 부장들의 집과, 그 속에 고스란히 담긴 우리나라 부동산 사이클을 함께 조명할 예정이다.또한 ‘김부장 이야기’의 원작자이자 부동산 유튜버로 활약 중인 송희구 작가가 스튜디오에 출연해 작품에 얽힌 비하인드는 물론, 현실적인 부동산 이야기를 전한다. 송희구 작가는 해당 작품이 “14년 동안 직장 생활 경험을 바탕으로 한 실화에서 출발했다”고 밝히며, 실제 직장인들의 공감을 얻은 배경을 설명한다. 특히 극 중 부동산 정보에 밝은 ‘송 과장’ 캐릭터가 송희구 작가 본인을 모델로 한 인물임을 밝히자, MC들은 “어쩐지 송 과장이 육각형 캐릭터더라”며 웃음을 자아낸다.세 사람은 첫 번째 집으로, ‘김부장 이야기’ 속 주인공 ‘김낙수 부장’의 집으로 추측되는 강동구의 한 아파트를 찾는다. 해당 아파트는 강동구에 위치한 복도식 구축 아파트라는 점 등 여러 단서로 인해, 그간 네티즌들 사이에서 ‘김낙수 부장’의 집으로 유력하게 거론돼 온 곳이다. 이에 MC들은 원작자 송희구 작가에게 “여기가 진짜 김낙수 부장의 집이 맞느냐”며 직접 질문을 던졌는데, 방송을 통해 최초로 공개되는 ‘원작자 피셜’ 답변에 시청자들의 궁금증이 집중된다.한편 박호산은 초등학교 2학년 때부터 대학 시절까지 강동구에 거주했다고 밝히며 임장에 앞장선다. 아파트 초입 상가에 멈춰, 30여 년 전 해당 상가 분식집에서 배달 아르바이트를 했던 추억을 꺼내는가 하면, 지금도 아파트 단지 곳곳을 생생하게 기억해내며 “테니스장도 있었다”, “(벚꽃 피면) 길이 예쁘다”며 당시를 회상한다.또한 이들이 임장한 집은 실제 대기업에 재직 중인 서울 자가의 ‘현실 부장’이 거주하는 집으로, 거실 책꽂이에 ‘김부장 이야기’를 비롯한 송희구 작가의 책들이 여러 권 꽂혀 있어 눈길을 끈다. 집주인은 자신이 송희구 작가의 오랜 팬으로 과거 부동산 세미나에 참석한 인연이 있다고 밝히며, 당시 송 작가의 조언을 계기로 오전에 기존 집을 매도한 뒤, 같은 날 오후 9시에 새로운 집을 매수했다는 놀라운 실화를 공개해 출연진들을 놀라게 한다. 이에 송희구 작가는 “집을 매매할 때는 2주 안에 모든 결정을 끝내는 것이 중요하다”며 부동산 조언을 아끼지 않아, 서울 자가를 꿈꾸는 시청자들에게 현실적 가이드가 될 전망이다.MBC '구해줘! 홈즈' 서울에 자가 있는 부장들의 집 임장 편은 오는 22일 목요일 밤 10시, MBC를 통해 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr