사진=텐아시아DB

사진=KBS2

KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'의 손민수가 강단둥이남매의 생후 50일 기념사진 셀프 촬영에 도전한다. 앞서 이이경이 이 프로그램의 새 MC로 합류할 예정이었지만, 사생활 의혹이 불거지면서 김종민으로 교체됐다. 이이경은 지난달 21일 SNS에 "VCR 촬영으로 진행한다고 들었는데, 기사를 통해 교체 사실을 알게 됐다"며 '슈돌'을 저격한 듯한 글을 올렸다.'슈돌'은 2013년 처음 방송된 이래 13년 동안 국민의 사랑을 받고 있다. 2023년 은우에 이어 2025년 6월 2주차, 3주차 TV-OTT 비드라마 부문 출연자 화제성 부문에서 '슈돌' 정우가 2주 연속 10위권 안에 오르며 최연소 최강 화제성 형제임을 입증했고, 2025년 8월 2주차 동일 부문에서 '슈돌' 하루와 심형탁이 동시에 10위권에 진입해 시청자의 높은 관심을 증명했다. (굿데이터코퍼레이션 기준) 또한 지난해 7월 제14회 '인구의 날' 기념 '대통령 표창'을 받아 '국민 육아 예능'의 위엄을 보여준 바 있다.오는 21일(수) 방송되는 '슈돌' 605회는 '우리 집에 왜 왔니?' 편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께한다. 김종민은 지난해 4월 11살 연하의 사업가와 결혼해 화제를 모았다. 첫 등장부터 폭발적인 관심을 받은 손민수-임라라와 이들의 쌍둥이 자녀 강단남매 손강, 손단이 출격한다.손민수가 강단남매의 생후 50일을 기념하는 셀프 촬영에 도전해 눈길을 끈다. 특히 생후 59일차 쌍둥이 강단남매의 앙증맞고 사랑스러운 한복 비주얼이 공개돼 감탄을 불러일으킨다.아들 강이는 완두콩 색의 저고리에 베이지색의 바지 한복을 입고 동그란 눈, 또렷한 이목구비를 뽐내고, 딸 단이는 연노란색의 한복 치마와 하얀 저고리를 입고 빵빵한 두 볼과 앙증맞은 입술을 자랑하고 있다. 이어 강단남매는 모자까지 착용, 요정 같은 한복 비주얼을 완성해 랜선 이모, 삼촌들의 마음을 사로잡는다.아빠 손민수는 "아이 귀여워"라며 세팅을 마무리하고 "아빠랑 50일 사진 찍어보자"라며 열혈 사진작가로 변신한다. 이어 "얼쑤"라고 추임새를 넣으며 연신 셔터를 누른다고. 특히 강단남매는 잠을 자는 와중에도 앙증맞게 주먹을 쥐고 귀여운 포즈를 지어 모태 모델 포스를 뽐내 감탄을 터지게 한다. 이에 랄랄은 "너무 쪼끄매"라며 강단남매에게 눈을 떼지 못하고 김종민은 "단이가 한복 모자까지 쓰니까 너무 예뻐요"라며 꿀 뚝뚝 눈빛을 보냈다는 후문. 강단남매의 한복 비주얼과 50일 기념사진 촬영 모습은 이번 주 방송되는 '슈돌'에서 공개된다.'슈돌'은 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr