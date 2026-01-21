사진=로즈랩

배우 김성령이 슬로우 에이징(Slow Aging) 스킨케어 브랜드 '포젤란 H(Porzellan H)'의 모델로 발탁됐다. 앞서 그는 지난해 5월 MBC 예능 '전지적 참견 시점'에 출연해 "정수리 쪽이 많이 빠진다"는 모발 상태와 체중(58.4kg)을 공개해 눈길을 끌었다.19일 FN엔터테인먼트에 따르면 김성령은 국내 피부 바이오 소재 전문 기업 로즈랩이 선보이는 신규 스킨케어 제품 포젤란 H의 브랜드 모델로 선정돼 본격적인 브랜드 활동에 나선다.김성령은 오랜 시간 우아하고 절제된 이미지와 함께 안정적인 자기 관리로 신뢰를 쌓아온 배우다. 자연스러운 아름다움과 균형 잡힌 라이프스타일을 상징하는 김성령의 이미지가 포젤란 H가 지향하는 슬로우 에이징 콘셉트와 부합해 브랜드 모델로 발탁됐다.로즈랩 관계자는 "김성령 배우의 차분하고 신뢰감 있는 이미지가 포젤란 H가 추구하는 '자연스러운 변화'와 '지속할 수 있는 피부 관리'라는 브랜드 철학과 잘 맞는다고 판단했다"며 "기술 기반 스킨케어 브랜드로서의 정체성을 보다 명확하게 전달할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.김성령 역시 "피부 관리에서 가장 중요하다고 생각하는 것은 단기적인 변화보다 꾸준함과 균형"이라며 "포젤란 H가 지향하는 슬로우 에이징 방향성과 브랜드 철학에 공감해 함께하게 됐다"고 소감을 전했다.김성령은 드라마와 영화, 예능을 넘나들며 꾸준한 활동을 이어가고 있다. 배우로서 쌓아온 신뢰감 있는 이미지와 포젤란 H의 기술 중심 브랜드 철학이 만나 어떤 시너지를 보여줄지 관심이 커진다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr