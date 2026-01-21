사진=PEACE

2021년 4월 공식 활동을 종료한 그룹 아이즈원 출신 배우 강혜원이 드라마 '스피릿 핑거스'를 통해 연이은 연기 변신을 이어간다.강혜원은 '스피릿 핑거스'(원작 네이버웹툰 '스피릿핑거스')에서 안예림 역으로 출연한다.'스피릿 핑거스'는 나만의 색을 찾아 떠난 청춘들의 알록달록 힐링 로맨스로 누적 13억 뷰를 기록하며 MZ세대로부터 사랑받은 동명의 네이버웹툰 인기 작품이 원작이다.강혜원은 극 중에서 겉으로는 다정하지만 속을 알 수 없는 피팅 모델 안예림 역으로 변신한다. 주인공 송우연(박지후 분)의 불안한 마음을 흔들며 미묘한 긴장감을 만드는 인물로, 청초한 비주얼 뒤에 복합적인 내면을 소유한 입체적인 캐릭터다.강혜원은 안예림이 지닌 고민을 통해 다채로운 내면과 성장 서사를 섬세하게 표현할 것으로 기대를 모은다. 특히 인기 웹툰을 바탕으로 제작되는 만큼 원작 특유의 따뜻한 색감과 감성적인 서사가 강혜원의 캐릭터 표현력을 통해 매력이 배가될 전망이다.'스피릿 핑거스'에 캐스팅된 강혜원은 현재 넷플릭스 동시 스트리밍으로 화제리에 방영 중인 일본 TV TOKYO 드라마 '첫입에 반하다'에서 일본에 유학 중인 대학원생 박린 역으로 전 세계 시청자들에게 풋풋한 설렘을 안기고 있어 연이은 연기 변신에 기대가 모아진다.강혜원은 드라마 '선의의 경쟁', '플레이어2: 꾼들의 전쟁', '소년시대', '청춘블라썸' 등을 통해 주목받는 배우로 각광받으며 차근히 필모그래피를 쌓아와 이번 작품 '스피릿 핑거스'에서 선보일 안예림 역에 관심이 집중된다.강혜원의 매력이 활기를 더할 '스피릿 핑거스'는 지난해 OTT 플랫폼 티빙을 통해 공개된 데 이어 ENA에서 TV 최초로 방송된다. 미국 시사주간지 타임(TIME)이 선정한 '2025 한국 드라마 베스트 10'에도 이름을 올리는 등 대중성과 화제성을 집중시켰다. ENA에서 오는 23일(금) 오후 8시 30분을 시작으로 매주 금요일 오후 8시 30분 2회씩 연속 방송 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr