그룹 세븐틴 민규가 19일 패션쇼 참석차 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하고 있다.
세븐틴 민규, 겨울한파도 질투하는 외모...매력적인 미소[TEN포토+]
세븐틴 민규, 겨울한파도 질투하는 외모...매력적인 미소[TEN포토+]
세븐틴 민규, 겨울한파도 질투하는 외모...매력적인 미소[TEN포토+]
세븐틴 민규, 겨울한파도 질투하는 외모...매력적인 미소[TEN포토+]
조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지