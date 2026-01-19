홈 연예가화제 세븐틴 민규, 겨울한파도 질투하는 외모...매력적인 미소[TEN포토+] 입력 2026.01.19 11:24 수정 2026.01.19 11:24 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 그룹 세븐틴 민규가 19일 패션쇼 참석차 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국하고 있다. 조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 [종합] 박신혜, '시청률 폭망' KBS에 밀렸다…소폭 상승에도 5.7%, '도적님아'는 6.9% ('미쓰홍') '음주운전' 임성근, 양심 고백 아니었다…취재 시작되니 갑자기 '태도 돌변' [TEN이슈] 미노이, 눈물의 라이브 방송 그 후…누군지 몰라볼 정도로 달라진 얼굴 ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT