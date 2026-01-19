사진=넷플릭스

사진=유튜브 채널 '임성근 임짱TV' 캡처

임성근 셰프가 과거 음주운전 전력을 고백한 가운데, 이미 취재가 진행 중인 상황에서 갑작스레 취재진과 연락을 끊은 뒤 직접 입장을 밝힌 사실이 확인되며 파장이 일고 있다.한 매체는 19일 "(임성근 셰프가) 직접 만나 설명을 하겠다고 약속한 후, 다음 날인 18일 저녁에 곧바로 음주운전 고백 영상을 올렸다. 취재가 시작되자 보도 전 자발적 사과 형식을 빌려 음주운전 논란을 사전에 차단하려 했던 것으로 보인다"고 보도했다.그러면서 "이는 과거 사회 물의를 일으킨 사람들이 언론의 취재가 시작되자 보도 직전에 선제적으로 고백함으로써 자신의 비난 수위를 낮추려 했던 행태와 유사하다"고 덧붙였다.시동만 켜고 잠들었다는 임 셰프의 주장을 반박하기도 했다. 해당 매체는 "2020년 1월 15일 임 셰프는 새벽 6시 15분쯤 서울 구로구의 한 거리에서 다른 도로까지 술에 취한 상태로 약 200m 구간을 직접 운전하다가 음주운전 단속에 적발됐다"라며 "2020년 적발 건까지 밝힐 경우 실제 주행 사실에 대해 거센 비판을 받을 것을 우려해 언급을 회피한 것으로 보인다"고 말했다.앞서 임성근은 18일 한 영상을 통해 "10년에 걸쳐서 3번 정도 음주(운전을)를 했던 적이 있다. 술 마시면 차에서 자는데 자다가 경찰에게 걸려서 상황을 설명했다. 시동을 걸고 잤었다. 그게 10년 정도 된 것 같다. 가장 최근에 음주단속에 적발된 게 5~6년 전"이라고 밝혔다.이후 같은 날 임성근은 자신의 SNS에 "과거의 큰 실수를 고백하고 이에 대해 진심으로 사과와 용서를 구하고자 한다"라며 "음주 운전은 어떤 이유로도 변명할 수 없는 제 잘못이며 실수다. 저의 부주의한 행동으로 실망을 드려 다시 한번 진심으로 사과드린다"고 고개를 숙였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr