사진제공=SBS

사진제공=SBS

40kg 감량을 목표로 다이어트에 도전한 개그우먼 홍윤화가 '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명'에 출연한다.19일 방송되는 SBS '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명'에서는 40kg 감량을 목표로 인생 마지막 다이어트에 도전한 홍윤화의 결전의 날이 공개된다.최근 진행된 스튜디오 녹화에는 홍윤화의 절친 신기루가 스페셜 MC로 출격해 강렬한 존재감을 드러냈다. 다이어트 중인 홍윤화를 두고 신기루는 "약 오른다 예뻐져서. 아이돌 해라"라는 노골적인(?) 견제를 날린 데 이어 "밖에 나가 봐. 네가 제일 커. 조금만 있으면 살찌겠네"라며 쉴 틈 없는 독설을 쏟아냈다. 이를 지켜보던 김구라는 "장희빈이 인현왕후 저주하는 것 같다"고 받아쳐 녹화 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다.이어 홍윤화의 '운명의 계측' 현장이 공개됐다. 인생 마지막 다이어트를 선언하며 40kg 감량에 도전한 홍윤화. 성공 시 10돈 금팔찌를 선물하겠다는 남편 김민기의 공약 아래, 매일 걷기와 러닝을 병행하며 독하게 운동했다는 홍윤화는 김민기와 함께 금은방을 찾았다. 금 시세 폭등으로 10돈 팔찌 가격이 천만 원에 육박하는 상황 속에서 두 사람의 긴장감은 극에 달했다.금은방 사장님과 직원들까지 홍윤화의 다이어트 성공을 응원하는 가운데 결과를 확인한 홍윤화, 김민기 부부는 뜻밖의 눈물 엔딩을 맞았고 금은방 사장님마저 울컥했다고 해 궁금증을 자아낸다. 한편 김민기는 그동안 고생한 홍윤화를 위해 깜짝 선물을 준비해 눈길을 끌었다. SNS를 강타하며 품절 대란을 일으킨 두바이 쫀득 쿠키부터 요즘 구하기 힘든 디저트들을 박스째로 공수해 온 것.홍윤화의 40kg 다이어트 도전기 결말은 이날 오후 10시 10분에 방송되는 SBS '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명'에서 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr