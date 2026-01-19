사진=SBS

SBS 새 금토드라마 '오늘부터 인간입니다만'에서 배우 로몬이 연기하는 강시열이 첫 방송부터 강렬한 존재감을 보여주며 극 초반 몰입도를 끌어올리고 있다.이 작품은 2024년 종영한 tvN '선재 업고 튀어' 이후 김혜윤의 차기작으로 주목받았으며, 로몬은 변우석에 이어 김혜윤의 상대역으로 캐스팅돼 첫 방송 공개 전부터 큰 관심을 끌었다. 이런 가운데 '오늘부터 인간입니다만'은 2회에서 시청률 2.7%를 기록했다.극 중 강시열은 축구선수로서 뛰어난 재능을 지닌 인물로, 과거와 현재가 대비되는 서사를 통해 입체적인 매력을 드러낸다. 축구 하나에 인생을 걸었던 시절부터 세계적인 축구 스타로 돌아온 현재까지의 변화는 짧은 전개 속에서도 인상적으로 그려지며 시청자들의 시선을 사로잡았다.로몬은 로맨틱 코미디 특유의 능청스러운 연기에서도 존재감을 발휘했다. 9년만에 만난 은호(김혜윤 분)를 못알아 보고 팬으로 오해하는 장면에서는 캐릭터 특유의 '자기애 과잉' 면모를 유쾌하게 표현하며 웃음을 자아냈다. 자칫 오만하게 보일 수 있는 인물을 미워할 수 없는 캐릭터로 완성한 로몬의 연기는 극의 분위기에 한층 재미를 더했다. 로몬은 감정을 과하게 드러내기보다 눈빛과 표정으로 강시열을 섬세하게 표현했다.로몬은 강시열이 겪는 혼란과 선택의 순간들을 과장 없이 표현하며 인물의 서사를 차분히 구축해 나가고 있다. 인물이 처한 상황을 현실적인 감정으로 풀어내는 연기는, 앞으로 전개될 강시열의 이야기에 대한 궁금증을 자아내며 기대감을 키웠다.'오늘부터 인간입니다만'은 매주 금, 토요일 밤 9시 50분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr