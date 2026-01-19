사진=텐아시아DB

사진=MBN

사진=MBN

국내 최초 K-베이커리 서바이벌 MBN '천하제빵'이 최종 우승자 1인을 위한 파격 우승 혜택을 전격 공개했다.2월 1일(일) 밤 9시 40분에 첫 방송 되는 '천하제빵'은 단순한 음식을 넘어 하나의 트렌드가 된 'K-빵'의 열풍을 이끌, 세계최강 제과제빵사를 선발하는 국내 최초 'K-베이커리 서바이벌'이다. 전국 팔도에서 모인 명장부터 세계적인 파티시에, 신박한 레시피의 재야 제빵사까지, 전 세계 72명 제빵, 제과사들이 계급장을 떼고 펼치는 초대형 글로벌 제과제빵 대전으로 2026년 상반기 전 세계를 깜짝 놀라게 할 'K-빵'의 위력을 전파한다.빵순이, 빵돌이들의 심장을 뜨겁게 달구며 화제를 모으고 있는 가운데 '천하제빵' 최종 우승자에게는 총상금 1억 원이 수여된다. 여기에 자신의 이름을 건 새로운 브랜드 론칭과 최고급 전기 SUV까지 부상으로 받게 된다. 이는 72명과의 치열한 접전 끝에 살아남은 천하제일 제과제빵사를 향한 폭풍 지원에 대한 약속이자 더욱더 업그레이드될 K-베이커리의 새 역사를 응원하는 의미인 것. 과연 꿈을 굽는 72명의 도전자 중 최종 우승을 차지하고, 특별한 혜택을 모두 싹쓸이할 단 한 사람은 누가 될지 귀추가 주목된다.노희영의 유튜브 '큰손 노희영'에서는 미리 보는 '천하제빵' 심사위원과 MC의 케미가 드러나 폭발적인 반응을 일으키고 있다. 노희영이 미미와 이다희 캐스팅 소식을 듣고 "아이돌이 무슨 빵 심사하냐", "날씬한 사람이 어떻게 빵 서바이벌을 MC를 하냐"라며 우려를 표했지만, 실제로 두 사람을 만나본 후 부정적인 선입견을 싹 날렸다고 털어놔 눈길을 사로잡은 것.노희영은 "MC를 위해 베이킹 학원에 다니고 있다"라며 이다희의 노력을 칭찬했고, "미미는 정말 똑똑해요. 심사평을 할 때 내가 할 말을 MZ 소비자 입장에서 먼저 이야기해요"라며 '디저트 퀸' 미미의 내공을 칭찬해 훈훈함을 자아냈다. 특히 노희영, 이다희, 미미는 '천하제빵' 녹화를 통해 더욱 돈독해진 호흡을 내비쳐 기대감을 높였다.제작진은 "'천하제빵'은 국적, 경력, 나이, 직업, 유명세를 다 떼고 오직 실력으로 한판 붙는 오븐 전쟁이다"라며 "K-베이커리의 위용을 드높일 최종 우승자에게 꿈을 펼칠 다양한 기회와 아낌없는 지원을 약속한다. 많은 관심과 성원을 부탁드린다"라고 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr