사진제공=S2엔터테인먼트

그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)가 컴백을 앞두고 배우 한예리와의 협업을 예고했다.키스오브라이프 측은 19일 0시 공식 채널을 통해 '게스 더 넥스트 에라(GUESS THE NEXT ERA)'라는 제목의 인트로 티저 영상을 공개했다.공개된 영상에는 학교 강당을 배경으로 파티를 즐기던 멤버들이 무언가를 목격하고 놀라는 장면이 담겼다. 경쾌한 배경 음악과 멤버들의 역동적인 모습이 어우러지며 새 앨범의 분위기를 암시했다.특히 이번 영상에는 배우 한예리가 등장해 이목을 집중시켰다. 스크린과 브라운관을 오가며 활동해 온 한예리가 걸그룹의 티저 콘텐츠에 출연한 배경과, 키스오브라이프의 세계관 안에서 어떤 역할을 수행할지 관심이 쏠린다.앞서 키스오브라이프는 커밍순 영상을 통해 데뷔 앨범을 연상시키는 감각적인 영상미와 타이포그래피를 선보인 바 있다. 그간 탄탄한 라이브 실력과 개성 있는 퍼포먼스로 주목받아온 이들이 이번 신보를 통해 어떤 음악적 성장을 보여줄지 귀추가 주목된다.한편 키스오브라이프는 오는 4월 새 앨범 발매를 확정 짓고 컴백 준비에 박차를 가하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr