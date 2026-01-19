세븐틴 도겸X승관/ 사진 제공=플레디스

그룹 세븐틴 '메보즈' 도겸X승관의 신곡 'Blue'가 음원 차트 정상에 올랐다.19일 하이브 뮤직그룹 레이블 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 도겸X승관의 미니 1집 타이틀곡 'Blue'는 지난 18일 오후 9시 한국 유튜브 '인기 급상승 음악' 1위를 차지했다. 이 곡은 지난 13일 같은 차트에 27위로 진입한 뒤 순위를 꾸준히 높여 15일 2위에 올라섰고, 마침내 정상을 밟았다. 수록곡 'Rockstar (DK Solo)'(28위)와 'Guilty Pleasure'(30위)도 순위권에 이름을 올렸다.'Blue'의 인기는 최근 도겸X승관이 출연한 음악방송 무대와 보컬 챌린지 등 가창 콘텐츠가 온라인에서 입소문을 탄 영향으로 풀이된다. 두 사람은 지난 15일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 16일 KBS2 '뮤직뱅크'와 '더 시즌즈 - 10CM의 쓰담쓰담', 17일 MBC '쇼! 음악중심', 18일 SBS '인기가요'에 출연해 'Blue' 무대를 선사했다. 이들은 빼어난 가창력과 호소력 짙은 감성으로 K-팝 팬들의 눈과 귀를 사로잡은 것은 물론, '더 시즌즈 - 10CM의 쓰담쓰담'에서는 매혹적인 분위기의 수록곡 'Guilty Pleasure' 무대를 최초 공개해 다채로운 매력을 뽐냈다.다비치, 이무진, 윤하, 라이즈 소희, 거미 등 이른바 '노래 고수'들이 참여한 보컬 챌린지도 호응을 얻고 있다. 내로라하는 보컬리스트뿐 아니라 하현상, 10CM, 데이브레이크, 우주소녀 유연정, 솔(SOLE), 죠지(george), 마마무 솔라 등 다양한 장르의 아티스트가 챌린지에 잇달아 자신만의 색깔로 'Blue'를 재해석했다. 도겸, 승관과 화음을 맞출 수 있는 듀엣 챌린지도 빠르게 확산하고 있다. 이에 힘입어 'Blue'는 지난 17일 인스타그램 '인기 상승 오디오' 1위를 찍었다.도겸X승관은 오늘(19일) 'Blue' 에필로그 버전 뮤직비디오를 추가 공개한다. 전날 공개된 티저에는 일본 홋카이도의 설원과 함께 두 멤버의 애틋한 감정 연기가 담겨 본편을 향한 기대를 높였다. 배우 이유미, 노상현이 주연한 시네마 버전 뮤직비디오는 한국 유튜브 '주간 인기 뮤직비디오'(집계기간 1월 9~15일)에 차트인하는 등 꾸준히 사랑받고 있다.신보를 아날로그 감성으로도 만날 수 있다. 소속사 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 '소야곡'의 LP(바이닐, Vinyl)가 오는 3월 16일 발매될 예정이다. 이 음반은 K-팝 유닛 앨범으로는 이례적으로 발매 당일 52만 장 넘게 판매돼 하프 밀리언셀러를 달성했으며, '월드와이드 아이튠즈 앨범' 차트 정상에도 올랐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr