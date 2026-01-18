사진 = 박탐희 인스타그램

과거 암투병과 스테로이드 부작용을 고백했던 배우 박탐희가 밝은 근황을 전했다.박탐희는 자신의 인스타그램에 "너무 피곤해서 그런 거니 이해해 주세요"라며 "아이들 잠투정 할 때 심하게 웃잖아요~제가 지금 그렇다고 생각해 주세요"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 박탐희는 밝은 실내에서 거울을 이용해 셀카를 촬영한 모습이다. 블랙 재킷 스타일의 의상을 단정하게 소화했고 머리는 뒤로 묶어 얼굴선을 깔끔하게 드러냈다. 귀걸이와 목걸이로 포인트를 더해 미니멀한 분위기를 살렸다. 휴대폰 케이스의 노란 캐릭터 스티커가 시크한 올블랙 스타일과 대비를 이루며 장면에 귀여운 긴장을 만든다. 화면 상단에는 "예쁜 척 하는 중"이라는 문구가 함께 담겨 셀프 디스 같은 유머가 더해지고 표정은 살짝 미소를 머금은 채 카메라를 바라보며 차분한 분위기를 유지한다. 각기 다른 순간을 담은 두 장의 사진이 이어지며 피곤함 속에서도 흐트러지지 않은 스타일링과 자연스러운 분위기가 강조된다.이를 본 팬들은 "그냥 참 곱게 예쁘세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "예쁨을 감출 수가 없네" "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 남겼다.앞서 박탐희는 스테로이드 부작용을 알린 바 있다. 박탐희는 자신의 인스타그램에 "목에 온 염증으로 스테로이드를 거의 한 달 먹었었는데 몸이 엄청 부으면서 임신 막달에나 경험했던 변비까지 그리고 몸무게 앞자리가 바뀌길래 단순히 내가 나이 들어서 체질이 바뀌었나 했는데 그게 아니었다"고 전했다.한편 박탐희는 과거 유튜브 채널 '새롭게하소서CBS'에 출연해 "2017년 건강검진에서 암 진단을 받았다"며 "초기 암으로 개복 수술을 받았으나 전이가 발견돼 큰 수술과 항암치료를 받았다"고 밝힌 바 있다. 이어 박탐희는 "항암 후 6개월마다 검사를 받고 5년이 지나면 1년마다 검사를 한다"며 "지난 4월 검사에서도 이상은 없었고 하루하루를 소중히 살고 있다"고 말하며 미소를 지었다. 박탐희는 2008년 사업가와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr