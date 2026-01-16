사진=JYP엔터테인먼트

JYP엔터테인먼트 신예 킥플립(KickFlip)이 데뷔 1주년 맞이 첫 팬 콘서트를 위해 만반의 준비를 했다.킥플립은 오는 17일~18일 양일간 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블 홀에서 총 4회에 걸친 첫 팬 콘서트 '2026 KickFlip FAN-CON '(프롬 킥플립, 투 위플립)을 개최하고 위플립(팬덤명: WeFlip)과 뜻깊은 시간을 쌓는다. 마지막 회차인 18일 오후 6시 공연은 Beyond LIVE(비욘드 라이브) 플랫폼을 통한 온라인 유료 생중계를 동시 진행하고 더 많은 팬들을 만난다.멤버들은 2026년 1월 20일 데뷔 1주년을 기념해 열리는 이번 팬 콘서트이자 첫 번째 단독 팬 콘서트를 위해 풍성한 볼거리를 마련했다. 미니 3집 'My First Flip'(마이 퍼스트 플립) 수록곡 '특이점' 스테이지부터 GOT7 'A' 및 유닛별로 펼치는 커버 퍼포먼스, 첫 선보이는 신곡까지 최초 공개 무대 퍼레이드가 팬심을 뜨겁게 끌어올릴 예정이다. 그룹 공식 SNS 채널을 통해 팬 콘서트 드레스 코드를 정하거나 공연을 앞두고 설레는 마음을 표현한 각종 영상 콘텐츠를 공개하며 기대감을 높인 이들이 팬들과 알찬 시간을 나누고 추억을 하나 더 쌓아올린다.2025년 1월 20일 가요계 첫 발을 내딛고 'K팝 슈퍼 루키'로 자리매김한 킥플립은 미국 빌보드 '2025년 베스트 K팝 25선: 스태프 추천'(The 25 Best K-Pop Songs of 2025: Staff Picks), Apple Music(애플 뮤직)의 뮤직 디스커버리 앱 Shazam(샤잠)의 'Shazam Fast Forward 2026'(샤잠 패스트 포워드 2026)에 선정되며 신예 존재감을 빛냈다. 데뷔 2년 차에 접어드는 킥플립의 2026년 국내외 활약세에 K팝 팬들의 귀추가 주목된다.킥플립은 오는 17일~18일 서울 공연을 시작으로 24일 부산, 31일 광주, 2월 21일 청주, 28일 대구까지 전국 5개 도시에서 총 12회 규모의 첫 팬 콘서트 전국 투어를 전개하고 새해 활약에 시동을 건다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr