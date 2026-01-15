사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는 솔로' 29기 출연자 영수와 광수, 옥순의 데이트 미방분이 공개됐다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※미방분※ 29기_두 남자가 있어~♬ 널 많이 사랑한~♪'이라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 광수와 영수가 옥순을 사이에 두고 한 치의 양보 없는 호감 표현을 이어가며 삼각관계의 긴장감을 높여 눈길을 끈다.식사 자리에서 영수는 옥순을 향해 지금까지 본인이 경험한 모든 소개팅 상대 중 옥순의 미모가 가장 압도적이라며 거침없는 칭찬을 건넸다.옥순이 쑥스러워하는 기색을 보이자 옆에 있던 광수는 본인의 집안에 시누이가 없다는 점을 강조하며 결혼 생활의 실질적인 장점을 내세워 옥순의 관심을 끌기 위해 노력했다.영수가 광수에게 형제의 결혼 여부를 묻자 옥순이 광수와 동시에 대답하며 광수에 대한 깊은 정보를 이미 파악하고 있음을 드러냈고 영수는 옥순이 광수의 정보를 완벽히 꿰고 있다며 질투 섞인 반응을 보여 현장에 묘한 공기를 형성했다.식사를 마친 후 계산대 앞에서도 두 남자의 기 싸움은 계속됐다. 광수는 옥순과 단독 데이트를 하게 될 미래를 확신하며 선뜻 식사 비용을 결제했고 옥순이 미안함에 카페 비용과 대리 운전비를 부담하려 했으나 두 남자 모두 이를 정중히 사양하며 듬직한 면모를 보였다.옥순은 두 남자의 배려에 고마워하며 추후 맛있는 음식을 대접하겠다고 약속해 훈훈하면서도 긴박한 분위기를 이어갔다.장소를 옮겨 안면도 꽃게다리를 감상하던 중 영수는 다리의 풍경이 부산 광안대교를 떠올리게 한다며 옥순의 고향인 부산과 본인의 접점을 찾아내려 시도했다.영수가 부친이 부산에 거주하고 있다는 사실을 언급하며 옥순과의 유대감을 형성하려 하자 광수는 영수가 어떻게든 부산과 얽히려고 노력한다며 농담을 던져 견제하는 모습을 보였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr