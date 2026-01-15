사진=텐아시아DB

박재범이 힙합에 관한 소신을 밝혔다.15일 오전 서울 강남구 엘리에나호텔 그랜드볼룸에서는 Mnet 힙합 경연 프로그램 '쇼미더머니 12' 제작발표회가 열렸다. 이날 현장에는 최효진 CP를 비롯해 프로듀서 지코(ZICO)·크러쉬(Crush), GRAY(그레이)·로꼬, 제이통·허키 시바세키, Lil Moshpit·박재범 등 총 8인이 참석했다.'쇼미더머니'는 2012년 첫 방송 이후 재능과 개성을 겸비한 래퍼들을 발굴하며 한국 힙합을 메이저 장르로 끌어올렸다는 평가를 받아온 프로그램이다. 2022년 12월 이영지의 우승과 함께 시즌 11을 끝으로 막을 내린 뒤, 약 4년 만에 새 시즌으로 돌아왔다.박재범은 이번 시즌의 목표를 묻는 말에 "목표는 아무래도 '쇼미더머니'를 한다고 해서 뭔가를 너무 계산적으로 보여주기보다는, 우리가 가진 정신과 태도, 그리고 우리가 생각하는 바를 그대로 보여주는 것"이라고 답했다.이어 그는 "힙합을 잘 이해하지 못하거나 얕게 접하신 분들 사이에서는 센 척이나 플렉스 같은 잘못된 선입견이 있는 것 같다"며 "그런 인식 때문에 대중성이 다소 꺾인 부분도 있다고 생각한다"고 말했다. 그러면서 "대중성을 억지로 노리기보다는, 개인적으로는 우리가 그동안 해왔던 그대로의 정신과 모습, 진정성을 보여드리면 '이게 힙합이구나, 이게 진짜구나' 하고 느껴지지 않을까 싶다"고 얘기했다.'쇼미더머니 12'는 오늘(16일) 오후 9시 20분 Mnet에서 첫 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr