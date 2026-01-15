사진=텐아시아DB

'쇼미더머니'가 시즌11에서 이영지가 우승한 이후 약 4년 만에 새 시즌으로 돌아왔다. 프로그램 고유의 정체성은 유지하면서도 한층 확장된 다양성을 예고해 기대감을 키우고 있다.15일 오전 서울 강남구 엘리에나호텔 그랜드볼룸에서 Mnet 힙합 경연 프로그램 '쇼미더머니12' 제작발표회가 열렸다. 이날 현장에는 최효진 CP를 비롯해 프로듀서 지코(ZICO)·크러쉬(Crush), GRAY(그레이)·로꼬, 제이통·허키 시바세키, Lil Moshpit·박재범 등 총 8인이 참석했다.'쇼미더머니'는 2012년 첫 방송 이후 재능과 개성을 갖춘 래퍼들을 발굴하며 한국 힙합을 메이저 장르로 끌어올렸다는 평가를 받아왔다. 2022년 12월 이영지의 우승과 함께 시즌 11을 끝으로 잠시 휴지기를 가졌으나, 이번 시즌을 통해 다시 시청자들과 만난다.지코는 힙합의 본질에 관해 "힙합은 유행에 민첩한 장르이고, 한국 K-팝 신 역시 빠른 속도로 변화하고 있다"면서도 "그 안에서 자기 색깔을 지닌 아티스트는 어떤 방향을 선택하든 고유의 성질은 변하지 않는다"고 강조했다. 이어 "힙합은 각비각색의 모습을 하고 있지만, 흔들리지 않는 하나의 코어가 있다는 점이 중요하다"고 덧붙였다.최효진 CP는 이번 시즌의 관전 포인트로 프로듀서진을 꼽았다. 그는 "여덟 분의 프로듀서들이 이번 시즌의 첫 번째 포인트"라며 "음악적으로 뛰어난 아티스트들이 모인 만큼, 촬영 현장에서도 매번 몸을 갈아 넣듯 작업하며 팀마다 다른 컬러와 매력을 만들어내고 있다"고 설명했다. 이어 "약 4년 만에 돌아온 시즌인 만큼 참가자 수도 많았고, 면면을 살펴보면 실력과 개성을 모두 갖춘 분들이 상당히 많다"며 "참가자들의 음악적 스타일과 매력을 재미있게 봐주시면 좋겠다"고 말했다.최 CP는 구성 측면의 변화를 언급했다. 그는 "기존에 서울 중심으로 진행하던 지역 예선을 제주, 부산, 광주 등으로 확대했고, 글로벌 예선도 진행해 약 32개 지역에서 참가자가 모였다"며 "다양한 언어와 개성을 지닌 참가자들을 만날 수 있었다"고 밝혔다. 이어 "국내 아티스트뿐 아니라 세계 각지의 매력을 지닌 아티스트들을 소개할 수 있는 계기가 될 것"이라고 덧붙였다.크러쉬는 "한국 힙합 음악과 문화를 사랑하는 한 사람으로서 조금이나마 도움이 될 수 있는 계기가 되길 바라는 진심이 모여 오늘의 결과로 이어졌다고 생각한다"며 "몸은 힘들 수 있지만, 재범이 형이 말한 것처럼 정말 재밌을 거다. 우리 CP님도 지금 거의 일주일 동안 1시간도 잠 못 주무셨다. 모든 스태프분이 하나가 돼서 열심히 준비하고 있다"고 촬영 현장의 열정을 전했다.박재범은 "힙합을 잘 이해하지 못하거나 얕게 접하신 분들 사이에서는 센 척이나 플렉스 같은 잘못된 선입견이 있는 것 같다"며 "그런 인식 때문에 대중성이 다소 꺾인 부분도 있다고 생각한다"고 말했다. 그러면서 "대중성을 억지로 노리기보다는, 개인적으로는 우리가 그동안 해왔던 그대로의 정신과 모습, 진정성을 보여드리면 '이게 힙합이구나, 이게 진짜구나' 하고 느껴지지 않을까 싶다"고 강조했다.'쇼미더머니12'는 16일 오후 9시 20분 첫 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr